Milan, annuncio in arrivo: ecco le firme sul contratto

Arrivano le firme, finalmente. Nessuna sorpresa: il Milan blinda il suo gioiello, respingendo i top team, come Chelsea e Psg

Nessuna sorpresa, un rinnovo già annunciato da tempo, che ad ore sarà finalmente ufficiale. Come scritto ieri, l’agente del terzino, Theo Hernandez, Manuel Garcia Quilon, ha definito tutti i dettagli dell’accordo con la dirigenza rossonera.

Un contratto da circa 4,5 milioni netti a stagione, più del triplo rispetto a quanto percepisce attualmente e attendeva soltanto la chiamata della società rossonera per volare a Milano e mettere nero su bianco la nuova intesa. Chiamata che puntualmente è arrivata. Sono dunque questi, i giorni, le ore di Hernandez, che potrà continuare a correre, come un treno, veloce sulla fascia sinistra ancora per parecchi anni per la felicità di tutti, dei tifosi, del calciatore stesso e soprattutto di Paolo Maldini, che nessuno come lui ha creduto nelle qualità dell’ex Real Madrid.

Calciomercato Milan, non solo Theo: altri rinnovi in arrivo

Dopo la fumata bianca di Theo Hernandez (il comunicato dovrebbe arrivare già entro il weekend, chissà che non già domani), sono attesi altre firme, altri annunci. Toccherà così a Rafael Leao essere blindato. Il portoghese andrà a percepire uno stipendio simile a quello concordato con il terzino francese. Poi sarà la volta anche di Ismael Bennacer.

Attesi a Casa Milan, anche Pierre Kalulu e Sandro Tonali, per un adeguamento dello stipendio, più che meritato per quanto fatto vedere in questa parte della stagione, ma per loro, non c’è chiaramente molta fretta.