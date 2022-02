Calciomercato Milan, bomber nel mirino degli scout: servono 50 milioni

Missione attacco per il Milan che ha da svecchiare il reparto offensivo con un calciatore forte nell’immediato ma di prospettiva. L’identikit potrebbe portare in Portogallo

I due centravanti del Milan sono avanti con l’età ma ancora riescono a garantire, al netto di qualche problema fisico di troppo, un buon rendimento complessivo. Ibrahimovic ha ormai superato la soglia dei 40 anni e vedremo cosa accadrà col rinnovo di contratto, mentre Olivier Giroud in queste partite sta capitalizzando al massimo l’assenza del gigante di Malmoe, con due doppiette di fila sull’asse campionato-Coppa Italia.

Al di là del buon momento di Giroud, Maldini e soci continuano a pensare anche in ottica futura, ed anche il ruolo del centravanti, vista l’età dei due veterani titolari, potrebbe essere ulteriormente ridisegnato la prossima estate. Giovane, forte già per l’immediato ma con ancora margini di miglioramento: è questo l’identikit che cerca il Milan e che potrebbe portare dritti in Portogallo.

Il campionato portoghese sta infatti mettendo in luce lo straordinario talento di Darwin Nunez che è tornato a vestire la maglia del Benfica carico come non mai, dopo gli impegni con la nazionale uruguaiana. Il centravanti classe 1999 è rientrato subito con un gol importante nella trasferta vinta per 3-1 in casa del Tondela. Un’esibizione, che come sottolineato da ‘ABola’ ha attirato gli scout di diverse big europee interessate all’attaccante: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Manchester United e Milan.

Calciomercato, tutti pazzi per Nunez: c’è anche il Milan

Anche i rossoneri quindi nella corsa a Nunez, che è arrivato a far registrare la bellezza di 21 reti in 26 presenze tra coppe e campionato. Cifre che evidenziano come sarà estremamente complesso per il Benfica trattenerlo ancora in Portogallo la prossima estate. La società lusitana però non venderà l’uruguaiano per meno di 50 milioni di euro, facendolo così divenire il terzo trasferimento in uscita più costoso della storia del club dopo quelli di Joao Felix, per 120 milioni di euro all’Atletico Madrid e Ruben Dias per 68 milioni di euro al Manchester City.

Il ragazzo che punta anche al premio di capocannoniere del campionato portoghese, con 16 reti in 17 partita mantiene una media di 0,94 gol a partite. Numeri spaventosi per un attaccante che piace al Milan ed in passato era stato accostato anche all’Inter.