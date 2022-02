Calciomercato Milan, nuovo blitz | Grande colpo in difesa

Maldini vuole consegnare un top player in difesa a Stefano Pioli: nuovo blitz e incontro in vista con gli agenti

Questo Milan non smette di stupire, anche in Coppa Italia la compagine di Stefano Pioli ha dimostrato di essere una grande squadra: Lazio travolta e Inter raggiunta in semifinale.

Tutto questo sotto gli occhi attenti degli agenti di Sven Botman. Come vi abbiamo raccontato nella serata di ieri, infatti, l’entourage del centrale olandese era presente a San Siro per seguire il match dei rossoneri. Ormai è chiaro a tutti che uno dei grandi colpi del Milan per la prossima estate dovrà essere in difesa, con Stefano Pioli che necessita di un compagno di reparto di alto profilo per Tomori. Tutte le strade portano a Botman.

Calciomercato Milan, Botman il grande colpo | Agenti a Milano

La presenza degli agenti di Sven Botman a Milano non può certo sorprendere: i rossoneri hanno provato per tutto il mercato dei gennaio a strappare uno sconto dal Lille, per consegnarlo subito a Stefano Pioli. Nell’olandese è stato individuato il profilo ideale per rinforzare la difesa e per costruire la retroguardia del futuro. Dopo aver assistito alla sfida con la Lazio, l’entourage di Botman potrebbe incontrare Maldini e Massara nella giornata di oggi per tornare a lavorare ad un accordo. L’obiettivo dei rossoneri è quello di risolvere velocemente la questione difensore, per poi potersi concentrare sul centrocampista e sull’attaccante nei prossimi mesi. Intanto, sul campo, il ‘Diavolo’ insegue lo scudetto.