Juventus e Milan beffate: il difensore sceglie il Barcellona

E’ caccia al difensore in Europa: non solo Milan, Inter e Juventus, anche il Barcellona prova il colpo. Rischio beffa per bianconeri e rossoneri

Il prossimo sarà anche il calciomercato dei difensori. Tutti sono alla ricerca dell’innesto giusto che possa migliorare il proprio reparto arretrato.

Vi stiamo parlando del Milan e della voglia di chiudere il prima possibile per Sven Botman. Non è un caso che gli agenti siano a Milano per un faccia a faccia con la dirigenza rossonera. L’Inter vuole mettere le mani su Bremer per il dopo de Vrij e la Juventus sta sondando il terreno, con nomi prestigiosi, come quello di Rudiger, per sostituire de Ligt, pronto a fare le valigie in estate.

Tanti nomi, tanti profili osservati dai grandi club italiani, che devono fare i conti con la concorrenza dei top team stranieri. Chi deve e vuole fare tanto per cambiare il volto della propria retroguardia è il Barcellona.

I blaugrana, in estate, proseguiranno nella loro rivoluzione: sono pronti a salutare Samuel Umtiti, Clement Lenglet e forse anche Gerard Piqué. Come più volte raccontato in cima alla lista dei desideri c’è il profilo di de Ligt.

L’olandese è da tempo il preferito: i blaugrana avrebbero voluto portare il calciatore in Catalogna già ai tempi dell’Ajax, ma in quella circostanza fu brava la Juventus ad anticipare tutti e battere la concorrenza, anche del Barcellona ma sull’olandese c’è la forte concorrenza della Premier League, capace di mettere sul piatto parecchi soldi.

Calciomercato Barcellona, ecco Romagnoli

Un’alternativa a Matthijs de Ligt può essere Andreas Christensen. Il centrale danese, accostato anche al Milan, è in scadenza di contratto con il Chelsea ed è pronto a vivere una nuova avventura. In Spagna, però, Fichajes.net, rilancia l’interesse da parte del Barcellona per Alessio Romagnoli. Il difensore del Milan, non ha ancora prolungato il contratto in scadenza a giugno e senza una firma sarà addio. Sul portale spagnolo si legge che l’ex Roma sarebbe tentato dall’idea di una nuova avventura in un top team europeo come il Barcellona. Su Romagnoli, ricordiamo, c’è da tempo anche la Juventus, che rischierebbe di essere beffata.