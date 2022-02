“Tutta roba falsa”: Vlahovic, la Fiorentina mette la parola fine

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, torna a parlare di Vlahovic e mette la parola fine alle voci: “Tutta roba falsa”

Intervenuto ai microfoni di ‘Mediaset’ prima della sfida di coppa Italia con l’Atalanta, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è tornato anche a parlare di Dusan Vlaovic, approdato alla Juventus dopo un lungo tira e molla con la società viola.

Proprio i bianconeri e il bomber serbo potrebbero essere i rivali della Viola in semifinale di coppa Italia, se entrambe le società dovessero vincere i rispettivi quarti di finale. Un’eventualità che non smuove particolari sensazioni nel dirigente del club toscano: “Il gruppo è compatto e vogliamo dimostrare la nostra reazione. Sfida alla Juventus e a Vlahovic in semifinale? Tutte le nostre partite sono importanti. Non ci sto pensando all’eventuale semifinale con i bianconeri”.

Barone però non si tira indietro davanti alle domande sulle trattative per l’attuale numero 7 di Allegri. Quando gli viene chiesto di un no all’offerta del Real Madrid la risposta del dg della Fiorentina è netta: “Tutta roba falsa, ci sono tante storie poi la verità la sa chi ha fatto la trattativa. Tante storie false, tante cifre false: preferisco parlare del gruppo, ma confermo che è tutto falso”.

Barone ‘archivia’ Vlahovic: messaggio ai tifosi della Fiorentina

La volontà di Barone è di archiviare ormai la vicenda Vlahovic e concentrarsi sul futuro della Fiorentina, in campo e fuori. Arriva così un messaggio ai tifosi della viola che, subito dopo l’addio del serbo, non hanno risparmiato le critiche al club.

“Abbiamo sempre parlato di gruppo, siamo un gruppo compatto – le parole del braccio destro di Commisso – , sia Rocco che io abbiamo degli obiettivi, lavoriamo al futuro della Fiorentina. Non siamo condizionati da nessuno. La tifoseria ha pazienza, spero che possa continuare ad avere pazienza e poi a fine campionato si faranno i conti”.