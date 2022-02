Calciomercato Juventus, de Ligt ha deciso | Scelto il nuovo club

Calciomercato Juventus: nuove conferme sul possibile addio di de Ligt a fine stagione. L’olandese avrebbe già deciso

Tiene sempre banco in casa Juventus anche il futuro di Matthijs de Ligt. Il centrale olandese è ormai da mesi al centro di rumors e indiscrezioni di calciomercato, e con l’investimento fatto per Vlahovic sembrano essere aumentate le possibilità di un suo addio.

L’ex capitano dell’Ajax percepisce, al lordo, 10 milioni e mezzo a stagione, bonus esclusi. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e per evitare ogni tipo di problematiche (anche di deprezzamento del valore del cartellino) un addio nei prossimi mesi metterebbe al sicuro una cessione a cifre molto alte, come raccontato da Calciomercato.it. La dirigenza della Juventus, discutendo con diversi operatori di mercato, sta già sondando le piste per un centrale ed un terzino sinistro. Sono queste le priorità per la prossima stagione in casa Juve nonostante l’arrivo già certo di Gatti dal Frosinone, ruoli che potranno essere coperti dagli eventuali introiti della cessione di de Ligt. A breve bisognerà sedersi al tavolo con Mino Raiola, agente del classe 1999, per discutere di un rinnovo che sarà inevitabilmente al rialzo. Un costo al momento insostenibile per la Juve e che potrebbe così portare alla cessione immediata di de Ligt per una cifra di almeno 70 milioni di euro. E nelle ultime ore sono arrivate ulteriori conferme.

Calciomercato Juventus, de Ligt addio deciso: le ultime

Come riportato da ‘Sport Mediaset’, la Juventus è dunque pronta a trattare la cessione di de Ligt che avrebbe già deciso di cambiare squadra a fine stagione. Come noto, i due club in prima fila per il 22enne sono Barcellona e Chelsea. E proprio dai ‘Blues’ potrebbe arrivare l’eventuale sostituto: Antonio Rudiger, obiettivo di Cherubini, è ancora in scadenza di contratto a giugno e non ha raggiunto l’accordo con il club inglese.