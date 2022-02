Inter, verso l’addio a giugno | Ipotesi rescissione del contratto

Il rinnovamento in casa Inter parte da alcuni addii a fine stagione, una separazione potrebbe avvenire con la rescissione

La vittoria in Coppa Italia contro la Roma è stata molto utile, per l’Inter, per ripartire subito dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. Nerazzurri che hanno reagito prontamente e adesso sono attesi ad altri due match cruciali in questo tour de force che può dire molto sulla stagione.

Contro il Napoli, servirà la pronta risposta anche in campionato per mettere le cose in chiaro nella corsa scudetto, quindi sarà la volta del match dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool. Simone Inzaghi chiede il massimo ai suoi in questa fase, anche se deve interrogarsi sull’impatto di alcuni giocatori nella rosa, che nel derby hanno messo a referto prestazioni fortemente negative. Per qualcuno, potrebbe essere stata la conferma definitiva di non essere più al centro del progetto, con ipotesi di addio a fine stagione che si fa concreta.

Calciomercato Inter, addio Vidal: le cifre della separazione

A essere arrivato a fine ciclo potrebbe essere Arturo Vidal, il cui ingresso è stato a dir poco impalpabile, per non dire dannoso, nella stracittadina. Il suo contratto scade nel 2023, ma il club intenderebbe lasciarlo partire a fine stagione. Torna a farsi vivo l’interessamento di Galatasaray e Marsiglia che lo avevano già seguito in passato, il cileno tuttavia per il momento non sarebbe interessato, anche perché sia i turchi che i francesi non potrebbero garantirgli l’ingaggio attuale. A quel punto, però, come spiega la ‘Gazzetta dello Sport’, prenderebbe piede l’ipotesi della rescissione contrattuale. Una clausola presente nell’accordo sancirebbe una buonuscita a favore di Vidal di 4 milioni di euro.