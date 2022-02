Voti e tabellino di Milan-Lazio, match di San Siro valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia

E’ un Milan straripante quello che si presenta a San Siro e che batte la Lazio con un netto 4 a 0, nei quarti di finale di Coppa Italia. Un primo tempo fantastico, che ha visto Olivier Giroud e Rafael Leao rubare la scena a tutti. Assist e gol per i due attaccanti di Pioli.

Nella ripresa tanti cambi, con la squadra di Sarri mai veramente pericolosa e i rossoneri, in pieno controllo, trovano il poker con Kessie.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6,5 – Si mette in mostra solo sulle palle alte, in cui fa vedere tutta la sua personalità. L’attacco della Lazio non lo impegna davvero mai.

Calabria 6 – Un avvio complicato per via della qualità di Zaccagni, il terzino dopo ci mette la solita intensità, tornando padrone della fascia, anche se gli affondi sono pochi.

Kalulu 7 – Dopo aver vinto il duello con Dybala e Lautaro Martinez, cancella Ciro Immobile. Non certo uno qualunque. Il francese cresce a vista d’occhio, nonostante errori di gioventù, dei quali oggi però non c’è traccia. Dal 77′ Tomori s.v.

Romagnoli 7 – E’ attento dietro, dimostrando di essere utile alla causa. Da un suo lancio nasce il gol che porta in vantaggio il Milan.

Hernandez 7 – Come sempre è un treno sulla fascia. Non soffre mai il suo avversario in difesa, in cui si dimostra attento. Da una sua incursione ecco il gol del 3 a 0

Tonali 7 – E’ il solito Sandro Tonali, che domina sul terreno di gioco di San Siro. Perfetto sia in fase di interdizione che di impostazione. Peccato per il giallo che gli farà saltare il derby. Dal 45′ Bennacer 6,5 – L’algerino difficilmente sbaglia l’approccio della partita. Entra con la giusta intensità dando una mano alla squadra soprattutto dietro.

Kessie 6,5 – Appare spaesato, quasi un corpo estraneo, che non sa quale sia la sua posizione in campo ma nel finale trova il quarto goal che chiude definitivamente il match.

Messias 7 – E’ scatenato sulla fascia. Fa davvero tutto quello che vuole, con Marusic che non lo prende mai. Dal 61′ Saelemaekers 6 – Vuole partecipare alla festa rossonera, correndo tanto per il campo.

Diaz 7 – Il derby gli ha fatto davvero bene. Il dieci rossonero mette in campo tutta la sua qualità. Tante belle combinazioni con Leao. La testa fa davvero la differenza e la sua, come quella del Milan, sembra essere tornata libera.

Leao 8 – Se gli dai spazio diventa devastante. Nel primo tempo è un incubo per i difensori della Lazio: sblocca il match partendo sul filo del fuorigioco. Poi serve un assist al bacio per Giroud, dopo essersi sbarazzato del proprio avversario. Da sottolineare anche i tanti ripiegamenti difensivi e alcune giocate da vero fuoriclasse. Dal 76′ Maldini s.v.

Giroud 8 – Sulla scia del derby, bomber Giroud non si ferma più e trova una doppietta da vero centravanti, che lo porta in doppia cifra. Dal 61′ Rebic 6 – Torna a giocare dopo i tanti problemi e questa di per se è un’ottima notizia. Mette buoni minuti nelle gambe.

All. Pioli 7,5 – Il derby ha liberato la testa dei suoi giovani, che tornano a macinare calcio. Stasera è davvero uno spettacolo vedere giocare il suo Milan.

LAZIO

Reina 3,5 – Sicuro sull’unico tiro dalla distanza. Potrebbe fare di più sul sinistro di Leao. Sul terzo gol non accenna neanche ad uscire. Rimandato.

Hysaj 4 – Tiene in gioco Leao che non perdona, mettendo la gara in discesa per il Milan. Distratto. Dal 61’ Lazzari 6 – Aumenta la spinta della squadra. Trenino.

Luiz Felipe 4 – Theo Hernandez gli sfugge e per fermarlo rimedia un giallo. Risente della prestazione negativa dei compagni. Serata no.

Patric 4 – Adattato ancora nel mezzo, ricorre alle cattive per contrastare Messias.Disorientato dalla finta di Leao per il 2-0 di Giroud. Travolto.

Marusic 4 – Spinge poco. Non chiude su Giroud che firma il 3-0. Ritardatario.

Milinkovic-Savic 4 – Poco incisivo. Un lancio per Immobile e nient’altro. Dove è il solito Sergente? Spento.

Cataldi 5 – Verticalizza e ripiega. Uno dei pochi a salvarsi. Lottatore. Dal 50’ Leiva 4 – Al piccolo trotto. Da una sua incertezza nasce la rete di Kessie.

Basic 4 – Da un suo errore in appoggio nasce il 2-0 del Milan. Il suo contributo nel complesso è insufficiente. Superficiale.

F. Anderson 4 – Lontano parente del talento apprezzato ad inizio anno. Fantasma. Dal 50’ Pedro 6 – Entra con il piglio giusto e prova a dare la scossa. Giocatore.

Immobile 4,5 – Svaria su tutto il fronte offensivo e arriva poche volte alla conclusione. Inoffensivo. Esce per infortunio. Dal 68’ Raul Moro 5 – Presenza.

Zaccagni 5 – Si abbassa per ricevere il pallone. Prova a giocare tra le line, ma trova poco spazio. Non demorde.

All. Sarri 4,5 – Cambia mezza squadra rispetto alla gara con la Fiorentina. I suoi ragazzi dimostrano ancora di soffrire il doppio impegno settimanale. Gara chiusa già a fine primo tempo.

Sozza 6 – Il match scivola via senza problemi. Manca forse qualche cartellino ad inizio gara ma non c’è davvero altro da segnalare

TABELLINO

MILAN-LAZIO 3-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Florenzi, Tomori; Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Krunić, Saelemaekers; Lazetić, Maldini, Rebić. All.: Pioli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusić; Milinković-Savić, Cataldi, Basić; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Adamonis, Strakosha; Floriani, Kamenović, Lazzari, Radu; A. Anderson, Leiva, Luis Alberto; Cabral, Moro, Pedro, Romero. All.: Sarri.

GOL: 23′ Leao (M), 39′ e 45′ Giroud (M)

AMMONITI: 15′ Luiz Felipe (L), 21′ Tonali (M)

ESPULSI:

Arbitro: Sozza di Seregno.