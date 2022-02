Milan-Lazio, i social non lo perdonano: “Sta giocando contro”

Durante il primo tempo di Milan-Lazio i tifosi non hanno gradito la prestazione di un calciatore rossonero: scoppia la polemica social

Si è chiuso il primo tempo di Milan-Lazio, match valido per il quarto di finale di Coppa Italia. La vincente di questo big match affronterà l’Inter nella semifinale in programma il 2 marzo. Nella prima frazione di gioco si è visto un vero e proprio dominio rossonero, non a caso è stata proprio la squadra di Pioli a trovare il vantaggio.

Al minuto 24 Romagnoli con un lancio splendido oltrepassa la linea difensiva biancoceleste trovando Leao, che attacca benissimo la profondità e col sinistro batte Reina da dentro l’area. Poco prima dell’intervallo, poi, sono arrivati anche il raddoppio e il tris entrambi a firma Giroud.

Milan-Lazio, Kessie preso di mira sui social: tifosi infuriati

Ai tifosi del Milan, però, non è piaciuta affatto la prestazione di Franck Kessie, preso di mira sui social per quanto fatto vedere in questi 45 minuti. Ecco alcuni esempi su Twitter.

Kessié più passa il tempo più non lo tollero — Giulia🦂 mogliediFikayoTomori (@giu_acmilan) February 9, 2022

Kessie sta giocando contro — Red&Black (@Blac21108333Red) February 9, 2022

Kessie è qualcosa di scandaloso, ad oggi Cristante è meglio — SONO PARTITI MOLINA E PUSSETTO (@villarismoooooo) February 9, 2022

#Kessie in 19 minuti ha sbagliato almeno tre palle sanguinose. Ricordiamo che chiede 8M all’anno. Ricordiamolo. #MilanLazio — Nicholas David Altea (@NicholasD_Altea) February 9, 2022

Ricordiamo che Frank Kessie chiede la modica cifra di 10 milioni l’anno — MM-Milanista Medio (@MMilanistaMedio) February 9, 2022