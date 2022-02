Un calciatore del Milan non è stato convocato per la partita di Coppa Italia contro la Lazio e non è neanche in panchina: svelato il motivo

C’è un problema fisico dietro l’assenza di Matteo Gabbia. Il difensore italiano, fresco di rinnovo, non è nemmeno in panchina per il match di Coppa Italia, contro la Lazio. Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il centrale non è stato convocato perché sta curando una fascite plantare. Ricordiamo che il Milan, ormai da un po’ di partite, ha deciso di pubblicare la lista dei convocati.

Regolarmente presenti in panchina, invece, i recuperati Fikayo Tomori e Ante Rebic, pronti a subentrare e a mettere minuti nelle gambe in vista dei prossimi impegni. C’è curiosità, inoltre, per vedere in campo anche Marko Lazetic.

Milan-Lazio, Gabbia nemmeno in panchina: out per infortunio

Dunque altro problema fisico per il Milan nel reparto difensivo, che ha già perso Kjaer per tutta la stagione e ha da poco recuperato Tomori. Nelle prossime ore ne sapremo di più sull’entità dell’infortunio. Mister Pioli si augura che non sia nulla di grave, in modo da poter riavere il più presto possibile a disposizione il talento rossonero.