Juventus, tegola in arrivo per la Champions: un mese fuori

La Juventus è pronta a immergersi ulteriormente in questo febbraio decisivo: incognita infortuni

Il periodo è forse il più delicato della stagione, perché è ora che la Juventus dovrà costruire i prossimi mesi. In questi giorni si decideranno le sorti della squadra di Allegri in tutte le competizioni. Il Verona è stato il primo step, ma ora bisognerà fare ancora più sul serio. Una sfida decisiva dietro l’altra, a partire da quella di domani sera contro il Sassuolo in Coppa Italia, in gara secca.

Poi lo scontro diretto fondamentale in casa dell’Atalanta che può segnare il definitivo sorpasso della Juventus al netto della partita da recuperare per la Dea. Non solo, perché dopo il match del Gewiss i bianconeri sono attesi dal derby col Torino sempre molto sentito. E poi torneranno a giocare in Champions League: il doppio appuntamento con il Villarreal è davvero da non fallire. Il sorteggio è stato benevolo, soprattutto visto l’avversario dell’Inter ma anche delle altre italiane in Europa League, l’occasione va sfruttata. Soprattutto con una rosa decisamente rinforzata e le bocche da fuoco ad arricchire la potenza offensiva della Juventus.

Juventus, non solo Chiellini: tegola anche per la stella del Villarreal

Allegri dovrà fare particolare attenzione agli infortuni. Uno in realtà la Juve lo ha purtroppo dovuto già registrare ed è quello del capitano Giorgio Chiellini. Il difensore è uscito anzitempo dalla sfida contro il Verona, quello arretrato è forse il reparto meno fornito di alternative dei bianconeri e per questo pesa ancora di più. Il centrale azzurro starà fuori circa tre settimane, saltando quindi tutto il mese di febbraio con Sassuolo, Atalanta, Torino, Villarreal e probabilmente Empoli. Anche gli avversari però sono alle prese con delle tegole importanti. Gli stessi spagnolo infatti in queste ore sono in ansia per l’infortunio di Gerard Moreno.

L’attaccante del ‘submarino amarillo’, stella della squadra, è stato falcidiato dagli infortuni in questa stagione e ha saltato parecchie partite (10 su 23 in campionato, 13 su 33 totali). Nel match di domenica col Betis è uscito per un problema muscolare e, secondo ‘AS’, se dovesse essere confermata l’ennesima lesione al soleo la prognosi potrebbe essere di circa 3-4 settimane. Questo vorrebbe dire che anche lui salterà l’andata del ‘Madrigal’, provando a recuperare per il match di ritorno contro la Juventus all’Allianz in programma il 16 marzo.