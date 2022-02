Juventus, infortunio Chiellini: il comunicato UFFICIALE

Infortunio Chiellini, dopo gli esami medici sul difensore la Juventus dirama il comunicato ufficiale sulle sue condizioni

Arriva la comunicazione ufficiale da parte della Juventus sull’infortunio di Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero era uscito dal campo nel finale della gara con il Verona accusando problemi al polpaccio sinistro e venendo sostituito da Daniele Rugani.

Il comunicato del club bianconero spiega che “Giorgio Chiellini oggi è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado della muscolatura profonda del polpaccio di sinistra“. Non viene chiarita nel comunicato la prognosi, ma si tratta di un tipo di infortunio che potrebbe portare a uno stop di circa 15-20 giorni. Sicura a questo punto la sua assenza contro il Sassuolo in Coppa Italia e contro l’Atalanta, in dubbio la possibilità di recuperarlo per il derby contro il Torino e per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal.

Una notizia non ottimale per Massimiliano Allegri, che spera a questo punto di ritrovare il miglior Leonardo Bonucci, dopo che anche il numero 19 era stato costretto ai box nelle ultime settimane. Lo rivedremo sicuramente da titolare in coppa con il Sassuolo, con il ballottaggio tra Rugani e de Ligt per prendere posto al suo fianco nella coppia centrale difensiva. Possibile che sia il primo a giocare giovedì sera, con l’olandese favorito per il match con l’Atalanta, cruciale per il sorpasso definitivo in quarta posizione.