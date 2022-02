L’Inter non ci sta: ricorso immediato contro la squalifica

L’Inter non ha accettato la decisione del giudice sportivo e ha deciso di fare ricorso, in modo da recuperare il titolarissimo di Inzaghi: le ultime novità a riguardo

Stiamo entrando nel periodo fondamentale della stagione e tante cose potrebbero decidersi nel prossimo futuro. In particolare per l’Inter, che proprio in queste settimane deve fare i conti con un calendario ricchissimo di impegni.

La sconfitta del derby è stata in parte cancellata dalla vittoria in Coppa Italia contro la Roma, ma comunque ha lasciato degli strascichi sotto il profilo disciplinare. Oltre a Simone Inzaghi, infatti, è stato squalificato per due giornate Alessandro Bastoni. Il difensore centrale ieri ha anche subito una distorsione alla caviglia e spera di recuperare per la partita contro il Liverpool del 16 febbraio. In ogni caso l’Inter non ci sta ed è pronta a intervenire.

L’Inter fa ricorso per la squalifica di Bastoni

La decisione ormai è presa: l’Inter farà ricorso contro le due giornate di squalifica inflitte a Bastoni dopo il derby dell’ultima giornata di Serie A contro il Milan. Dopo un’attenta valutazione del caso, la società nerazzurra ha deciso di non stare a guardare e tentare di ridurre la pena che il calciatore si è visto comminare dal giudice sportivo. La volontà, oltre che la speranza, del club nerazzurro è di ritrovarlo per la partita del 20 febbraio contro il Sassuolo. In ogni caso, si tratta di una partita parallela rispetto all’infortunio del difensore, per cui è una corsa contro il tempo con la medicina.