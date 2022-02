DIRETTA Coppa Italia, Milan-Lazio | Formazioni UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra il Milan di Pioli e la Lazio di Sarri in tempo reale

Il Milan ospita la Lazio in una gara di sola andata valida per i quarti di finale di Coppa Italia che prevede, in caso di parità al novantesimo, i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Reduci dalla vittoria nel derby in campionato, i rossoneri di Pioli vanno a caccia di un’altra vittoria dopo quella degli ottavi contro il Genoa, per non rischiare di trovarsi fuori da tutte le coppe già a febbraio. Ma i biancocelesti di Sarri puntano a centrare la semifinale dopo aver eliminato l’Udinese nel turno precedente. In campionato, sullo stesso campo, il Milan si impose 2-0. Chi passa se la vedrà con l’Inter. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Meazza’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Milan-Lazio

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Ramos, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri