Covid, bollettino 9 febbraio 2022: 81367 nuovi casi, 384 morti

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino sul Covid-19 di oggi 9 febbraio 2022: sono 81367 nuovi casi, 384 i morti

Diramato dal Ministero della Salute il bollettino sul Covid-19 in Italia riguardante le ultime 24 ore. Stando ai dati stimati, i nuovi casi di positività sono 81367 (ieri sono stati 101864). Il totale dei tamponi effettuati è 731284 e il tasso di positività è all’11%, in leggera crescita rispetto al 10,2% di ieri.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus è salito a 11847436, compresi i guariti e i decessi. Si registrano, inoltre, 384 morti nella giornata odierna – in calo rispetto ai 415 di ieri) e in totale da inizio pandemia le vittime sono 149896. I soggetti guariti o dimessi sono in tutto 9822915, mentre gli attualmente positivi 1874625. 134460, invece, le persone diventate negative nelle ultime 24 ore. I ricoveri ordinari diminuiscono di 405 e in tutto sono 17932. In calo di 26, invece, i letti occupati in terapia intensiva e il totale dei malati più gravi scende a 1350. La regione con il maggior numero dei casi è la Lombardia (+9374). Seguono Lazio (+7996), Campania (+7948), Veneto (+7903) ed Emilia-Romagna (+7463).