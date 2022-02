Coronavirus, bollettino 8 febbraio: 101.864 casi e 415 morti

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino sul coronavirus relativo all’8 febbraio 2022: sono 101.864 i nuovi casi, 415 i morti

I nuovi positivi al Covid sono 101.864 a fronte di 999.095 tamponi: in virtù di questi dai il tasso di positività si attesa al 10,2% in calo rispetto a ieri. Si registrano purtroppo altri 415 decessi.

Per quanto riguarda l’occupazione ospedaliera, si registra un calo sia nell’area delle terapie intensive che in quella dei ricoveri ordinari. In particolare in rianimazione ci sono 47 pazienti in meno rispetto a ieri con 99 ingressi giornalieri e un totale di 1.376 posti occupati. Nei reparti ordinari ci sono, invece, 18.337 ricoverati, 338 in meno rispetto a ieri. Infine, nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 164.915 dimessi/guariti.