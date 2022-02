Calciomercato, il Milan ormai sa tutto | “Va alla Juve a zero”

Il Milan potrebbe perdere il calciatore a parametro zero nei prossimi mesi sul calciomercato. La Juventus è in agguato: gli ultimi aggiornamenti

Il calciomercato di gennaio si è appena concluso, ma le trattative certamente no. Specie quelle che riguardano i rinnovi dei giocatori in scadenza.

Tra i tanti che a giugno potrebbero trovare una nuova sistemazione gratis a giugno, c’è Alessio Romagnoli. Già l’anno scorso, i rossoneri, hanno perso a zero due pezzi da novanta come Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, uno ora al PSG, l’altro dai ‘cugini’ dell’Inter. Veder partire anche il difensore centrale non sarebbe bello ma, secondo quanto riporta Luca Momblano a Top Calcio, è un’eventualità neanche troppo remota, anzi.

“Un dirigente importante del Milan – ha dichiarato il giornalista -, ha detto che è una trattativa fantasma per il rinnovo e ritengono o sanno che sarà un giocatore della Juve in estate”. E quindi sì, oltre il danno anche la beffa.

La Juventus, infatti, ha bisogno di svecchiare il reparto difensivo, anche perché, ha detto sempre Momblano, “se l’Italia non andasse ai Mondiali, Giorgio Chiellini potrebbe lasciare il calcio giocato già a fine stagione”. E Romagnoli sarebbe quindi il sostituto ideale per il capitano bianconero e della Nazionale, non invece di Matthjis de Ligt, che dovrebbe rimanere a Torino. Sempre secondo il giornalista, la cessione dell’olandese è da considerarsi come fantamercato, e al suo posto al massimo arriverebbe Gleison Bremer, che tanto bene sta facendo con il Torino.

Calciomercato Milan, da Romagnoli a Kessie

Tornando al Milan e lasciando la Juventus. Pure Franck Kessie va in scadenza a giugno: a differenza di Romagnoli, le trattative per il rinnovo sembrano ben avviate, anche se il suo profilo fa gola a qualcuno. “Ha in Antonio Conte un estimatore e ai tempi dell’Inter aveva detto a Beppe Marotta di non guardare in faccia nessuno per prenderlo”, ha spiegato ancora a Top Calcio Momblano.

Per l’ivoriano, in pratica, si prospetta o un proseguimento dell’avventura rossonera oppure un nuovo capitolo in Premier League con il Tottenham. Insomma, tutto può succedere. E ne vedremo sicuramente delle belle.