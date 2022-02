Calciomercato Milan, destinazione Serie A: l’erede di Kessie dalla Spagna

La situazione rinnovi in casa Milan è bloccata, soprattutto per ciò che riguarda Franck Kessie. In caso di addio l’erede può arrivare dalla Spagna

Il Milan questa sera scenderà in campo per i quarti di finale in gara unica di Coppa Italia contro la Lazio. Poi sarà nuovamente tempo di pensare al campionato, dove i rossoneri col successo nel derby hanno riaperto più che mai la corsa scudetto. Al contempo la società lavora invece al di fuori del terreno di gioco, sul mercato della prossima estate con particolare attenzione alla questione rinnovi. La situazione più problematica è da tempo quella di Franck Kessie, con il quale c’è ampia distanza tra domanda ed offerta, con l’addio a zero che sembra dietro l’angolo.

Attualmente il centrocampista percepisce uno stipendio da 2,2 milioni di euro netti a stagione, con la società disposta ad arrivare a 5 milioni con annessi bonus. La richiesta economica del calciatore e del suo entourage è però di 7-8 milioni di euro netti a stagione e a queste cifre la permanenza è sempre più un miraggio.

Calciomercato Milan, dal Barcellona l’erede di Kessie: Riqui Puig è in uscita

In caso di possibile addio di Kessie, il Milan potrebbe lanciare uno sguardo alle occasioni in giro per l’Europa, ed in particolare a quanto sta accadendo a Barcellona. Come riportato da ‘Sport’ il Barça vuole vendere il giovane Riqui Puig nella prossima sessione estiva. Il centrocampista non ha avuto occasioni neanche con Xavi e sembra ampiamente ai margini del progetto tecnico della compagine catalana, motivo per cui puntano a cederlo per fare cassa.

Come evidenziato dalla Spagna dunque uno dei club interessati ad ingaggiare Puig sarebbe proprio il Milan, come papabile erede in mezzo al campo di Franck Kessie. Il ragazzo inoltre ben si sposerebbe con la politica relativa ai giovani intavolata dalla società meneghina sulla falsa riga dei vari Brahim Díaz, Fikayo Tomori, Sandro Tonali e Rafael Leao. La sua situazione al Barcellona può facilitare la sua partenza a un prezzo accessibile per i rossoneri ed è una scommessa che si sposa con l’idea di gioco di Pioli. Le alternative portano al Leeds, ed in Spagna a Granada, Villarreal e Real Betis, che hanno bussato qualche tempo fa.