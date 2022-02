Due calciatori avrebbero dato la parola al proprio club di rinnovare i loro contratti attualmente in vigore: Juventus e Milan ko

Sembra passata un’eternità, ma in realtà il calciomercato di gennaio si è concluso da soli 9 giorni. E che rush finale, viene da dire. Protagonista assoluta, giusto ribadirlo, la Juventus con ben due acquisti di primo spessore. La ‘Vecchia Signora’ si è portata a casa i cartellini di Vlahovic e Zakaria, già decisivi e in gol alla prima contro il Verona. Le scelte appaiono, quindi, come più che azzeccate e sembra che le nuove pedine si siano già inserite bene negli schemi di Massimiliano Allegri.

L’Inter, dal canto suo, non è rimasta certamente a guardare con Caicedo e soprattutto Gosens. Proiettato direttamente alla prossima estate, invece, il fronte entrate del Milan. I rossoneri continuano a lavorare intensamente per Botman del Lille, come testimonia la presenza degli agenti a San Siro contro la Lazio. Giungono dalla Spagna, nel frattempo, brutte notizie per le tre italiane in questione.

Niente addio, rinnovi in vista: Juventus, Inter e Milan fuori causa

Riguardano in particolare i giocatori attenzionati che portano i nomi di Gavi e Araujo del Barcellona. Il primo è presente nella lista dei desideri della Juventus per il centrocampo, mentre il centrale uruguaiano piace non poco alle due cugine milanesi. Entrambi i calciatori presentano situazioni in bilico, visti i rispettivi contratti in scadenza a giugno 2023. Ma stando a quanto riferisce ‘Sport’, il loro destino sarebbe quello di rimanere in blaugrana ancora a lungo.

I calciatori, infatti, avrebbero dato la parola a Xavi di prolungare i propri accordi attualmente in vigore. Quella di Gavi ad oggi sarebbe la trattativa più avanzata per il prolungamento, con il classe 2004 che avrebbe già pattuito un aumento di ingaggio intorno ai 2 milioni di euro netti. Il Barcellona offrirebbe a entrambi un quinquennale fino al 2027, segno di quanto tenga a loro in ottica presente/futuro e non voglia assolutamente privarsene. I discorsi sono a buon punto: Juventus, Milan e Inter presumibilmente dovranno puntare il mirino altrove.