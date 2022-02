Calciomercato Juventus, sorpasso sulle rivali | Bremer l'erede di Bonucci

La Juventus non ha intenzione di fermarsi dopo aver preso Gatti e cerca nuovi rinforzi per il reparto arretrato

E’ stato un mercato completo a 360 gradi per la Juventus quello di gennaio, con almeno un acquisto per reparto. Oltre a Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, infatti, i bianconeri si sono aggiudicati il giovane Federico Gatti dal Frosinone, rimasto comunque in Serie B in prestito sino al termine della stagione.

E’ evidente che una rivoluzione è già in atto in casa della Juventus, volta per prima cosa al ringiovanimento della rosa. E un settore che avrebbe bisogno di ulteriori forze fresco è probabilmente quello di difesa, visto che Bonucci e Chiellini spegneranno nei prossimi mesi rispettivamente 35 e 38 candeline. Anche per questo motivo, forse, proprio i bianconeri sono stati preferiti dai lettori di Calciomercato.it nel sondaggio lanciato questa mattina in riferimento alla corsa ad uno dei centrali più contesi del nostro campionato.

Calciomercato Juventus, Bremer indicato come erede di Bonucci

Chiedendo agli utenti di Calciomercato.it sul nostro canale telegram quale squadra potrebbe avere più bisogno di Bremer per la prossima stagione, la Juventus ha ricevuto il maggior numero dei voti. Stando all’esito finale del nostro sondaggio, il centrale brasiliano è stato indicato come sostituto di Bonucci per il 52% dei votanti.

Molto gettonata anche la suggestione Milan (21%), dove Bremer diverrebbe invece l’erede di Simon Kjaer al fianco di Tomori. Alle spalle dei cugini rossoneri troviamo invece l’Inter al 20%, sebbene la stagione di de Vrij non sia stata sin qui indimenticabile. Ultimo posto invece per il Napoli (9%), le cui sorti difensive sono evidentemente ritenute al sicuro nelle mani di Koulibaly.

Antonio Siragusano