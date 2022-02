Le ultime di Calciomercato.it su Duvan Zapata, che nel match contro il Cagliari ha riportato un serio infortunio al tendine dell’adduttore

Non giungono buone notizie sulle condizioni fisiche di Duvan Zapata. L’attaccante, nell’ultimo match contro il Cagliari, ha riportato un serio infortunio al tendine dell’adduttore, un problema che avrà bisogno di tempo per essere superato.

Il consulto in Finlandia ha confermato le iniziali e negative sensazioni: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, c’è enorme pessimismo sul rientro del colombiano prima del termine di questa stagione, definito praticamente impossibile dopo gli aggiornamenti del pomeriggio.

Il calciatore avrà bisogno di circa tre mesi di stop, a prescindere dall’eventuale operazione, che non va in ogni caso ancora esclusa. Zapata non ha intenzione di correre rischi e, a breve, inizierà il suo percorso verso il ritorno in campo, con l’obiettivo di ripresentarsi al 100% in estate.

Una notizia terribile per l’Atalanta – che nel prossimo turno di campionato affronterà la Juventus – la quale perde un attaccante autore di 12 gol e sette assist in 23 partite e che ora potrebbe, dunque, cercare un sostituto nel mercato degli svincolati.