Fuoco incrociato su Mourinho: “La Roma non ha gioco” | “È un disco rotto”

Dopo il pareggio contro il Genoa e le polemiche arbitrali, Mourinho ancora criticato: “La Roma non ha gioco”

Non è un momento semplice per i giallorossi, passati dalle stelle alle stalle in un minuto nell’ultima gara di campionato: ora le critiche per Mourinho abbondano.

Lo ‘Special One’ non ha digerito le decisioni arbitrali contro il Genoa e nel post partita si è espresso con termini duri. La prima critica per il tecnico giallorosso arriva proprio sulle dichiarazioni al termine della gara e arrivano da Furio Focolari ai microfoni di ‘Radio Radio’: “Mourinho aizza per nascondere le sue lacune, che ci sono. Un allenatore che ha vinto 25 titoli, che guadagna più di ogni altro in Serie A non può avere 1,6 punti di media. Contro il Genoa in dieci oltre al gol al 90esimo che hai fatto? Niente, la Roma non ha gioco”.

Mourinho sotto attacco per le polemiche arbitrali: “Ormai è un disco rotto”

La rabbia incontenibile di Nicolò Zaniolo, che prima si è visto annullare la rete decisiva e poi estrarre un cartellino rosso, è stata portata avanti da José Mourinho nelle dichiarazioni post partita. Un atteggiamento che ha attirato nuove critiche nei confronti dello Special One, con Sandro Sabatini che ha parlato a ‘Radio Radio’: “Mourinho quando allenava il Real Madrid diceva che gli arbitri favorivano il Barcellona, è un disco rotto, è esagerato e ripetitivo. Io non so se mi fa tristezza o rabbia”.

Da sempre Mourinho è stato un abile manipolatore dei mezzi comunicativi, per riuscire a togliere pressione dalla squadra e fortificare l’unione del gruppo o dell’ambiente. Non è un caso, infatti, che la tifoseria giallorossa sia totalmente schierata dalla parte del portoghese come dimostrato dalle proteste sotto la sede della FIGC. Le critiche, però, arrivano anche per Mourinho da parte dei due giornalisti.