Plusvalenze Inter, GDF nella sede Covisoc | La posizione del club

La Guardia di finanza di Milano si è recata stamattina presso gli uffici della Covisoc, nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze dell’Inter

Il nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano si è recato questa mattina presso gli uffici della Covisoc nella sede della Federcalcio, a Roma.

Nuovi controlli nell’ambito dell’inchiesta avviata dalla procura di Milano che indaga sulle plusvalenze dell’Inter. Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, la Guardia di Finanza ha acquisito la relazione della Covisoc su 62 operazioni sospette relative al trasferimento di giocatori di diverse società tra cui Inter, Juventus e Napoli, tra il 2019 e il 2021. Il documento, finita sul tavolo della Procura federale, entra così nell’inchiesta del procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e del pm Giovanni Polizzi sulle presunte plusvalenze illecite realizzate dal club nerazzurro. In merito alle notizie circolate questa mattina la società, come già ribadito attraverso i propri vertici, è comunque tranquilla e pronta a collaborare con tutte le parti in causa per ulteriori chiarimenti. Inoltre, nei tempi stabiliti aveva già fornito alle autorità la documentazione richiesta. Si attendono ora ulteriori sviluppi.