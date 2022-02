Milan-Lazio, Sarri duro: “Coppa Italia antisportiva, fatta solo per le big in tv”

Domani sera Milan-Lazio sarà il secondo big match dei quarti di Coppa Italia: le parole di Maurizio Sarri, mai banale

Stasera prende la settimana della Coppa Italia che deciderà le semifinali. A inaugurare il big match Inter-Roma, domani Milan-Lazio e giovedì la doppietta Atalanta-Fiorentina e Juventus-Sassuolo. Particolare interesse per lo scontro Milano-Roma ‘San Siro’, da cui potrebbe venir fuori anche un derby.

Saranno partite intense, che però vedranno probabilmente un turnover importante. Da affrontare ci sono parecchie sfide in questo mese, soprattutto per chi poi dovrà scendere in campo la prossima settimana nelle coppe europee tra Champions ed Europa League (la Roma non dovrà giocare lo spareggio di Conference). Qualche rotazione ovviamente anche per Maurizio Sarri, che ha parlato a ‘Lazio Style Channel’: “Entrambe le squadre ci arrivano con i giusti presupposti. Loro hanno vinto un derby, una gara che può dare tanta benzina. Noi abbiamo vinto una partita importante”.

Milan-Lazio, Sarri: “Coppa Italia competizione antisportiva, ma abbiamo fame”

Domani sera Milan e Lazio si sfideranno per conquistare la semifinale di Coppa Italia, competizione che a Maurizio Sarri lascia più di qualche perplessità nella formula: “Dispiace che la competizione sia una delle più antisportive del mondo con un sorteggio che non si sa dove, da chi e quando viene fatto. È palesemente fatta per far arrivare alle dirette televisive certe squadre, la manifestazione è questa”. L’allenatore della Lazio non usa mezzi termini, ma non per questo fornisce scuse ai suoi: “Noi abbiamo voglia, fame, sarà una partita difficilissima contro una squadra forte che sta lottando per lo scudetto. Dovremo giocarcela a tutti i costi”.

Sarà una Lazio comunque migliorata e in fiducia dopo la grande vittoria in casa della Fiorentina: “Noi siamo cambiati molto rispetto alla prima di campionato, ma ogni gara, soprattutto quelle a eliminazione diretta, fa storia a sè. Difficile dire che tipo di partita può venire fuori”. A Sarri viene chiesto anche della formazione, ma il mister glissa: “Ancora non abbiamo assolutamente idea. Però dobbiamo giocare con tanta motivazione, loro lottano per lo scudetto e la Coppa Italia può essere magari un obiettivo secondario. Noi invece siamo nella terra di nessuno e quindi questa coppa può essere un traguardo importante. Non siamo nelle condizioni di poter privilegiare una competizione all’altra e finché la situazione non sarà un po’ più chiara, dobbiamo sparare tutte le cartucce“.