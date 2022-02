Italia, Mancini a San Siro per Milan-Lazio: Zaccagni nel mirino

Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, domani sera sarà a San Siro per assistere alla gara di Coppa Italia, Milan-Lazio: tra gli osservati speciali c’è Mattia Zaccagni

Sabato pomeriggio era Roma per assistere al match dei giallorossi contro il Genoa. Domani sera sarà a San Siro per i quarti di Coppa Italia tra Milan e Lazio.

Roberto Mancini, ct della Nazionale, continua l’opera di monitoraggio dei calciatori italiani in vista dei playoff per i Mondiali del 2022: il 22 marzo ci sarà Italia-Macedonia del Nord. Uno degli osservati speciali, insieme a Florenzi, Romagnoli, Tonali, Immobile, Luiz Felipe e Cataldi, sarà Mattia Zaccagni, 26enne esterno offensivo biancoceleste. Già convocato per lo stage di due settimane fa a Coverciano, l’ex Verona si sta mettendo in mostra con la maglia della Lazio.

Finora, tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, Zaccagni ha collezionato 24 presenze, 4 gol e 5 assist (l’ultimo a Firenze sabato scorso proprio per Immobile). Le prestazioni convincenti, partita dopo partita, gli hanno permesso di guadagnarsi le attenzioni di Mancini, alla ricerca di un esterno alto dopo l’infortunio di Chiesa. Insomma, un po’ per scelta e un po’ per necessità, Zaccagni ha un’occasione d’oro per giocarsi le sue chance e strappare una convocazione. Una chiamata che andrebbe a certificare ulteriormente la bontà del lavoro di Maurizio Sarri, capace di valorizzare i talenti italiani. Non sarà della partita Acerbi, ancora alle prese con un problema muscolare alla coscia.