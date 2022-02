Inter-Roma, frecciata di Mourinho all’arbitro: “Tatticamente bravo”

Al termine di Inter-Roma di Coppa Italia, Jose Mourinho ha commentato la prestazione della sua squadra

Dopo la sconfitta della sua Roma nel quarto di finale di Coppa Italia contro l’Inter, José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Il modo in cui mi hanno aspettato qui il signor Zhang, Marotta, Javier Zanetti, è un fantastico regalo. La gente è stata super simpatica con me – spiega a ‘SportMediaset’ – Questo è il lato emozionale che non posso nascondere mai. Il mio rapporto con la gente dell’Inter è eterno. Ma soo venuto qui per vincere per la mia Roma”.

Mourinho ha proseguito la sua analisi: “Non siamo riusciti a vincere ma eliminando i primi cinque minuti abbiamo giocato molto bene. Nel secondo tempo la partita ogni minuto stava sempre più dal nostro lato. Il secondo gol ha cambiato la partita e anche l’arbitro ha cambiato tattica: dopo il 2 a 0 ha fatto un’altra partita. Per il suo curriculum l’ammonizione a me è buona”.

Inter-Roma, Mourinho difende Zaniolo e ‘attacca’ Di Bello: “Arbitro di qualità”

Mourinho, con sarcasmo, ha mandato un’altra frecciatina a Di Bello parlando del giallo a Zaniolo: ” Non parlo più. Perché parlare? Non cambia. E’ così dall’inizio della stagione e non cambia. Per questo ho detto che l’arbitro è stato tatticamente bravo. Tanti gialli non sono stati dati. Solo un arbitro di qualità può fare questo e lui è un arbitro di qualità”.

LE EMOZIONI – “E’ uno stadio bellissimo che sarà sempre casa mia. Ma non voglio che la gente dimentichi che Roma è casa mia. Io amo la mia Roma. Sono molto triste perché abbiamo perso”.