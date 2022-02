Inter-Roma, Moratti su Mourinho: “Ecco come lo accoglierà San Siro”

Inter-Roma segna il ritorno di Mourinho a San Siro per la prima volta da avversario nerazzurro: le impressioni di Moratti sullo ‘Special One’

Serata particolare stasera a Milano, in campo Inter-Roma per i quarti di finale di Coppa Italia che significa soprattutto il ritorno di Josè Mourinho a San Siro da avversario nerazzurro. Una ‘prima volta’ che si verifica dopo quasi 12 anni e che sarà senza dubbio vissuta in modo speciale dall’ambiente.

Al portoghese del resto sono legati i ricordi del ‘Triplete’, che non potranno mai essere cancellati. Del suo vecchio amico, parla Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, intervistato dal ‘Corriere dello Sport’, ripercorrendo aneddoti e parlando del presente dell’Inter e dello ‘Special One’.

Inter, Moratti e Mourinho: “Quella volta nel derby mi ha sorpreso”

Moratti si dice certo che l’accoglienza di San Siro per Mou sarà benevola. “Non ho dubbi sul fatto che sarà accolto con affetto e simpatia – spiega – Ora è un avversario, ma con noi ha scritto la storia. Anche lui si emozionerà molto”. Sulle modalità dell’addio: “Acqua passata, aveva fatto la scelta da tanto tempo prima della finale di Champions ma con l’abbraccio sul campo del Bernabeu e con la cena due giorni dopo a casa mia ci siamo chiariti”. C’è un episodio in particolare che ricorda: “Nel derby che vincemmo in inferiorità numerica, nell’intervallo ero sceso in spogliatoio per tranquillizzare la squadra, vedevo del nervosismo dopo il rosso a Snejider. Trovai tutti calmi che ascoltavano Mou parlare di tattica per chiudere la gara anche in dieci, un vero condottiero”. Sulle prospettive odierne di Mourinho: “Ha una squadra forte ma non per vincere subito. E’ in un contesto nuovo, ha bisogno di tempo, ma i suoi titoli parlano per lui, vincerà anche a Roma”.