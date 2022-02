Inter-Roma, questione squalifiche: arriva l’annuncio di Marotta

Nel pre partita di Inter-Roma è intervenuto l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta, che si è soffermato anche sulle squalifiche comminate oggi

Tornano già in campo Inter e Roma per i quarti di finale di Coppa Italia, da giocare in gara unica questa sera a San Siro. La truppa di Inzaghi è reduce dall’amarissimo derby perso sabato contro il Milan in rimonta, mentre i giallorossi arrivano dal pari con polemiche contro il Genoa. Partita speciale per Mourinho che torna a Milano da ex.

Intanto nel pre partita di Inter-Roma, ai microfoni di ‘Mediaset’, è intervenuto l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, che si è soffermato anche sulle squalifiche post derby: “Ci rimettiamo ad un’attenta valutazione che sarà fatta domani, ma non deve rappresentare un alibi per noi. Abbiamo perso e dobbiamo avere la consapevolezza di farne tesoro, di dare una giusta lettura alla partita e pensare al presente di stasera e al futuro che è quello di Napoli, con piglio e voglia di raggiungere traguardi”. Marotta ha quindi completato aggiungendo:” Ricorso per le squalifiche? Con l’avvocato Cappellini analizzeremo bene il referto, ma dobbiamo essere bravi a gestire anche i momenti di sconforto come quelli che sono capitati a fine partita. Dobbiamo migliorare anche in questi momenti”.

Intanto i nerazzurri di Inzaghi sono chiamati già stasera a rialzare la testa portando a casa un passaggio del turno tutt’altro che semplice contro la Roma del grande ex Mourinho, già battuta in campionato all’andata all’Olimpico.