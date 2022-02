Inter-Roma, doppio infortunio e sostituzione | Scatta l’allarme

Infortunio dopo il contrasto durante Inter-Roma, gara dei quarti di finale di Coppa Italia in corso stasera allo stadio San Siro

Allarme per Mourinho e Inzaghi durante Inter-Roma, quarto di finale di Coppa Italia in corso stasera a San Siro. Al minuto 34, dopo un anticipo, il difensore Ibanez è rimasto dolorante a terra per alcuni attimi. Dopo l’aiuto dello staff medico capitolino, il giocatore è rientrato in campo claudicante. Successivamente ha poi iniziato a correre con più fluidità, ma a inizio secondo tempo è stato sostituito da Kumbulla.

Più preoccupanti, invece, le condizioni di Alessandro Bastoni, rimasto a terra dopo un contatto con Zaniolo. Il centrale italiano ha accusato un trauma distorsivo alla caviglia destra per un atterraggio scomposto dopo uno stacco di testa. Dalle immagini televisive si nota infatti la brutta torsione della caviglia e il viso dolorante del giocatore. Al suo posto, al minuto 44, Inzaghi ha deciso di mandare in campo Stefan de Vrij.

Inter-Roma, infortunio per Bastoni e Ibanez: le ultime

Resta dunque da valutare l’entità dei due infortuni. Quello di Ibanez sembra meno grave di quello di Bastoni, che tiene in ansia tutto l’ambiente nerazzurro. Con la squadra proiettata all’obiettivo scudetto e alle sfide europee, infatti, la sua eventuale assenza potrebbe farsi sentire. Ulteriori dettagli sono attesi nelle prossime ore, quando Bastoni sarà sottoposto agli esami strumentali.