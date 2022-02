Al termine di Inter-Roma di Coppa Italia, Simone Inzaghi ha analizzato la prestazione della sua squadra

Al termine di Inter-Roma, quarto di finale di Coppa Italia, Simone Inzaghi ha commentato la prestazione della sua squadra.

I nerazzurri, con il 2 a 0 finale, hanno fatto accesso alla semifinale. Ecco le sue parole ai microfoni di ‘Canale 5’: “Io penso che i ragazzi siano stati bravissimi perché non era una partita semplice, la Roma ha un’ottima rosa. Abbiamo meritato questa semifinale sapendo che venivamo da una brutta battuta d’arresto. Ho fatto i complimenti alla mia squadra, sono stati veramente bravi”.

BASTONI – “Speriamo che per Bastoni non sia niente, purtroppo è caduto male, adesso i medici faranno gli esami, speriamo di non perderlo per troppo tempo”.

SECONDI TEMPI – “Chiaramente comandare la partita non è semplice, lo stiamo facendo quasi sempre, bisogna mettere in conto che ci sono anche grandi avversari. In alcuni momenti dobbiamo mettere in conto di soffrire insieme”.

PERISIC – “Credo che sia un giocatore che da inizio anno sta avendo dei livelli altissimi, sono contento, ma come per tutti i compagni di squadra. L’Inter è prima in classifica, ha superato il turno in Champions e Coppa Italia. Non posso essere altro che contento. Volevamo questa semifinale con tutte le forze contro una Roma forte con un grande allenatore”.