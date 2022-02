DIRETTA Coppa Italia, Inter-Roma | Segui la cronaca LIVE

Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, l’Inter torna in campo per i quarti di finale di Coppa Italia e affronta la Roma del grande ex Mourinho

Per il primo quarto di finale della Coppa Italia, l’Inter ospita la Roma dell’ex mai dimenticato, José Mourinho, alla sua prima volta da avversario a ‘San Siro’.

I nerazzurri di Simone Inzaghi sono reduci dalla cocente sconfitta in campionato nel derby contro il Milan di Stefano Pioli, patita in rimonta. Se Sparta piange, Atene non ride. Gli avversari di giornata arrivano a questa sfida dopo il pareggio interno a reti bianche contro il Genoa di Alexander Blessin, condito da mille polemiche per un gol annullato a Zaniolo, altro ex interista, e per il rosso allo stesso numero 22 giallorosso sventolato dall’arbitro Abisso per proteste. Chi tra le due approderà in semifinale, affronterà la vincente della sfida tra il Milan e la Lazio di Maurizio Sarri. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-ROMA

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Dzeko. All. S. Inzaghi

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Oliveira, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

ARBITRO: Marco Di Bello