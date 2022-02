Coppa Italia | Inter-Roma, le probabili scelte di Inzaghi e Mourinho

Coppa Italia, oggi il primo quarto di finale: a San Siro si affrontano Inter e Roma, le probabili scelte di Inzaghi e Mourinho

Cominciano stasera i quarti di finale della Coppa Italia. Il primo match in programma è la sfida di San Siro tra Inter e Roma. Nerazzurri e giallorossi sono reduci da un week-end negativo, con i primi sconfitti nel derby e i secondi fermati dal Genoa in casa con le susseguenti polemiche legate al gol annullato a Zaniolo.

Per l’Inter, che resta prima con una gara di svantaggio, il match contro il Milan rappresentava l’inizio di un poker di gare assai complesso e che non è iniziato esattamente nel migliore dei modi. Dopo la Roma la squadra di Inzaghi affronterà Napoli e Liverpool: gare che potrebbero dare una svolta alla stagione interista. La Roma invece è chiamata a trovare risposte e a rilanciarsi dopo il pari contro il Genoa. In campionato i giallorossi saranno poi chiamati a sfidare il Sassuolo a Reggio Emilia.

Inter-Roma, le probabili formazioni

Fischio d’inizio alle 21: diamo uno sguardo a quelle che potrebbero essere le scelte di formazione da parte di Inzaghi e Mourinho. Per quanto riguarda l’Inter, Inzaghi sarà costretto a fare delle rotazioni complici i gravosi prossimi impegni. Per questo in difesa appare probabile l’inserimento di D’Ambrosio al posto di de Vrij, con Skriniar che scalerà al centro. Sulle corsie riposo per Dumfries e Perisic, in campo Darmian e Dimarco. Il croato è uscito per un fastidio muscolare nel derby e difficilmente Inzaghi lo rischierà. Davanti probabile riposo per Dzeko, reduce da 90 minuti contro il Milan e spazio alla coppia sudamericana Sanchez–Martinez.

Per quanto riguarda la Roma, certa sicuramente la presenza di Zaniolo, squalificato in campionato e che partirà dall’inizio a San Siro. Poco turnover invece per Mourinho, che sembra intenzionato a far rifiatare solo Cristante e Maitland-Niles rispetto all’undici sceso in campo contro il Genoa. Al loro posto Veretout e Vina.

PROBABILI FORMAZIONI:

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Sanchez. All. Inzaghi

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Oliveira, Vina; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho