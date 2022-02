CMIT TV | L’Inter conosce già il colpo estivo: “Arriverà sicuramente”

Vincenzo D’Angelo, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha anticipato un arrivo in casa Inter per la prossima stagione

L’Inter deve riscattarsi dopo la sconfitta nel derby. Questa sera la sfida di coppa Italia contro la Roma, poi il Napoli in un vero e proprio scontro scudetto.

Intanto per i nerazzurri si parla anche del futuro. La prova di Handanovic contro il Milan ha riaperto il dibattito sul portiere sloveno, in scadenza di contratto. I nerazzurri hanno già chiuso per Onana e da lui parte Vincenzo D’Angelo nel suo intervento alla CMIT TV.

Il giornalista della Gazzetta dello Sport ha affermato: “Per Onana non c’è ancora l’ufficialità ma ha fatto anche le visite mediche. Nell’idea dell’Inter sarà il titolare del futuro. Con Handanovic bisognerà parlare, probabilmente si farà in primavera. Credo che l’Inter offrirà un anno a cifre più basse con la richiesta di giocarsi anche il posto. Credo che il capitano uscente voglia avere la possibilità di giocarsela. Avrà il ruolo di far crescere e togliere un po’ di pressione ad Onana. La volontà dell’Inter è questa, bisogna capire se è la volontà anche di Handanovic“.

DIFESA – Dalla porta alla difesa, dove sono diverse le operazioni che potrebbero esserci in estate: “Dovrebbe arrivare sicuramente un colpo in questo reparto. Ci sono delle priorità che sono le scadenze, ma ci sono anche Skriniar e de Vrij con cui si dovrà parlare visto che sono in scadenza il prossimo anno. Sono due giocatori che possono avere mercato. Skriniar sta facendo benissimo da due stagioni, de Vrij potrebbe avere voglia di trovare l’ultimo contratto della carriera”.

Inter, quando rientrerà Gosens: c’è la data

D’Angelo continua: “Brozovic è un giocatore con cui bisognerà definire, poi bisognerà capire cosa vuole fare Perisic, anche lui in scadenza. Per la difesa si seguono dei profili, anche lì svincolati. L’Inter sta sondando il terreno. Per chi andrà in scadenza come Ranocchia e D’Ambrosio, c’è fiducia da entrambe le parti. Si arriverà a giugno e poi si deciderà cosa fare. D’Ambrosio sta dimostrando che il suo supporto lo dà sempre”.

GOSENS – Infine su Gosens: “Dovrebbe rientrare tra i convocati l’ultimo weekend di gennaio. La speranza dell’Inter è averlo a disposizione per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Liverpool”.