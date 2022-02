Calciomercato Milan, Pioli vuole il rinnovo | La richiesta del club

Calciomercato Milan, Pioli ‘bussa’ per il rinnovo: ecco cosa vuole il club dall’allenatore rossonero per acconsentire

Dopo un periodo piuttosto complicato, la vittoria nel derby contro l’Inter fa tornare il sorriso in casa Milan e riapre i discorsi scudetto. I rossoneri guardano con fiducia al prosieguo della stagione e cercano di essere ancora protagonisti.

Bravo Stefano Pioli a tenere la barra dritta nel momento più difficile, della stagione e del derby. Il tecnico rossonero ora lancia la lunga volata finale e ieri, nella sua lunga chiacchierata a ‘Radio Anch’io Sport’, ha spiegato di vedersi veramente a lungo con il Diavolo, magari a vita. Un segnale piuttosto chiaro. Ma che cosa ne pensa la società?

Calciomercato Milan, Pioli guarda al futuro: rinnovo possibile a una condizione

Il club vede sicuramente con favore il lavoro dell’allenatore, cui in estate è stato accordato il rinnovo fino al 2023. Un rinnovo ‘light’ che non implica mancanza di fiducia, ma una semplice scelta lungimirante per non trovarsi a dover pagare troppi allenatori nel caso in cui le cose andassero male, come spiega ‘Tuttosport’. Sempre dalle colonne del quotidiano torinese, si apprende che di sicuro i quadri dirigenti dei rossoneri in estate si siederanno a parlare con l’allenatore per capire che cosa fare. Tutti sono consapevoli che Pioli sia capace di tirare fuori il massimo da una rosa qualitativamente valida ma che sembra avere qualcosa in meno rispetto alle altre big. Al tecnico però adesso si chiede uno squillo importante, sotto forma di un trofeo che al Milan manca da troppo tempo. Il sogno sarebbe lo scudetto, ma anche vincere la Coppa Italia darebbe sostanza alle ambizioni di Pioli e di tutto l’ambiente. Dalla sfida dei quarti di finale con la Lazio, si capirà di più.