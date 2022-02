Juventus e Inter demoliscono il Milan | Doppio scippo a zero

Il Milan ha vinto in rimonta il derby contro l’Inter, ma nel prossimo futuro potrebbe avere non poche difficoltà sul calciomercato. Anche la Juventus in agguato

Dopo la battaglia, calcistica chiaramente, è tempo di festeggiare per i vincitori. E dopo un derby di Milano portato a casa in rimonta, non si può far altro che godersela la festa.

Per il Milan sono, infatti, ore liete, quelle in cui si riapre il campionato e la corsa scudetto, numeri alla mano. Ma i club, si sa, sono sempre impegnati a ragionare e a discernere novità e prospettive in ottica calciomercato. E anche con qualche operazione che potrebbe destabilizzare non solo le rose, ma anche gli equilibri mediatici. Proprio l’Inter potrebbe a sorpresa fiondarsi su Alessio Romagnoli. Il centrale è in scadenza a giugno 2022 e ancora la fumata bianca definitiva non è arrivato. Nel caso in cui non dovesse giungere l’accordo, allora l’Inter potrebbe pensarci sul serio. Federico Dimarco ancora non offre le garanzie richieste nel ruolo di centrale di sinistra e Andrea Ranocchia potrebbe lasciare Milano. Non è, però, l’unico affare in ballo tra le big di Serie A.

Calciomercato Milan, doppio scippo da Inter e Juventus

La Juventus, infatti, guarda con grande attenzione alla situazione in casa Milan e in particolare al futuro di Franck Kessie. Il centrocampista, anche lui in scadenza a giugno 2022, ha chiesto 8-8,5 milioni di euro a stagione per il rinnovo di contratto (bonus compresi), una cifra a cui il Milan non vuole arrivare. Oltre agli interessi dall’estero e alla stessa Inter, la Juventus potrebbe tentare l’affondo e assicurarsi un centrocampista affidabile e completo tecnicamente. Per arrivare all’ivoriano, i bianconeri dovranno cedere alcuni dei centrocampisti della rosa attuale, su tutti Arthur e Adrien Rabiot.

Una doppia ipotesi che indebolirebbe il Milan e garantirebbe a Juventus e Inter due nomi importanti per completare la loro rosa.