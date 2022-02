Anche la Juventus si deve piegare allo strapotere economico dei club inglesi sul mercato internazionale, ma arriva un assist

Si sono visti esordi sicuramente peggiori dalle parti di Torino rispetto a quelli della scorsa domenica di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria. Entrambi a segno nel 2-0 rifilato al Verona, hanno subito confermato le ottime impressioni che il mercato aveva destato sull’operato bianconero.

Dalle parti della Continassa sanno benissimo che gli sforzi di gennaio dovranno essere accompagnati da nuovi innesti la prossima estate, per sperare di tornare competitivi come un tempo ed essere protagonisti ai vertici della classifica. Un primo passo è stato comunque fatto e tanto dovrebbe bastare per consentire alla Juventus di Massimiliano Allegri di entrare nei primi quattro posti che le assicurerebbero la partecipazione in Champions League per il prossimo anno. Il piazzamento europeo, oltre al prestigio del club, darebbe un grande impulso sotto il profilo economico, specialmente per non perdere di vista le grandi forze inglesi che a tratti sembrano quasi irraggiungibili.

Calciomercato Juventus, si allontana Gavi: Chelsea, Manchester City e Liverpool si sfidano

Sul mercato, ad esempio, in casa Juventus c’è chi nelle scorse settimane aveva pronunciato a bassa voce il nome di Gavi. Il centrocampista rivelazione del Barcellona ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro e ad oggi non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con il club. Xavi ritiene il ragazzo del 2004 già un titolarissimo della sua formazione e sarebbe disposto a rinunciare a Frenkie de Jong a centrocampo, pur di non perdere il talento spagnolo. A causa della forte concorrenza, però, difficilmente i bianconeri riusciranno a strapparlo il giovane ai catalani. Ma potrebbero a quel punto balzare in pole per l’olandese ex Ajax, già da tempo nel mirino di Allegri.

Va detto per prima cosa che la permanenza di Gavi dipenderà dal presidente Joan Laporta e dalla sua capacità di riuscire a creare una corazza protettiva intorno al ragazzo. Perché diversi portali spagnoli nelle ultime ore hanno riferito di assalti in arrivo da parte di tre top club inglesi che non avrebbero grosse difficoltà a pagare i 50 milioni della clausola. Innanzitutto Chelsea e Liverpool, club dall’appeal enorme su un ragazzo di 17 anni. Anche se a spaventare tanto il Barcellona pare sia soprattutto il Manchester City, pronto a sfruttare l’immagine di un maestro come Pep Guardiola per ammaliare il giovane Gavi.

Allo stesso tempo, però, qualora il Barcellona dovesse riuscire a trattenere Gavi con un ricco rinnovo di contratto, alla Juventus potrebbero spalancarsi le porte per arrivare a de Jong. Il centrocampista olandese è un altro dei profili nei radar bianconeri e per caratteristiche potrebbe diventare un perno fondamentale nella mediana di Allegri.

Antonio Siragusano