CMIT TV | Mourinho, bocciatura in diretta: "Che flop, ha svalutato tutti!"

La Roma finisce sotto accusa, dopo il pareggio contro il Genoa. Oltre al caso Zaniolo, si parla molto anche dell’operato di Mourinho

Sono ore decisamente movimentate in casa Roma. Il pareggio contro il Genoa per 0-0, infatti, non è stato ben digerito dai tifosi e dagli addetti ai lavori.

Si parla sempre di più di Nicolò Zaniolo, passato dalle stelle all’inferno in pochi attimi. Lo straordinario gol al fotofinish è stato cancellato (in ritardo) dal Var e ha scatenato la sua ira: l’arbitro l’ha espulso. Di quest’argomento si è parlato in maniera approfondita alla CMIT TV, dove Umberto Chiariello ha affermato: “Che Zaniolo sia un talento puro è fuori discussione. Gode, però, di una fama immeritata. Chi lo vede, capisce che può diventare un ottimo giocatore. Ma in potenza. Non si capisce se è carne o pesce. Uno come lui dovrebbe fare 15 gol a stagione…”. Il conduttore continua: “Non è ancora un calciatore non incidente, ancora in cerca d’autore. È un calciatore in evoluzione che si innervosisce molto. È un calciatore fumantino e lo provocano: ha rincorso l’arbitro e si è rivolto in maniera aggressiva. L’arbitro non ha avuto alternative se non buttarlo fuori. Zaniolo deve crescere e mi auguro che lo faccia perché ha tutto per essere grandissimo”.

Poi Enrico Camelio ha aggiornato sul futuro del calciatore: “Tottenham? Mi sbilancio, no al 100%. Su Zaniolo la Juventus ha chiesto informazioni, ma non ha parlato con la Roma. Anche una squadra di Milano ha chiesto informazioni. Lo United è l’unica squadra che è ufficialmente interessata a Zaniolo. La Roma per 50 milioni lo vende“.

Roma, non solo Zaniolo: attacco diretto a Mourinho

Lo stesso Camelio non ha risparmiato neanche Mourinho dalle critiche dopo il pareggio a reti bianche contro il Genoa. Ecco le sue parole a CMIT TV: “Mourinho ha svalutato tutti i giocatori, è una vergogna! Se la Fiorentina vince il recupero, è ottavo. Il portoghese non è un flop in carriera, ma lo è a Roma. In Inghilterra ha vinto un paio di coppe…”. Molti controbattono sottolineando come il problema potrebbe essere, in realtà, il valore complessivo della rosa. Insomma, il clima a Roma è sempre più teso: da Zaniolo a Mourinho, le discussioni non si placano.