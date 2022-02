CM.IT | Il vento cambia i programmi del Milan: Pioli aspetta l’attaccante

Il Milan ha dovuto lavorare in palestra per il forte vento. Si attendono novità su Ante Rebic, pronto a tornare a disposizione

Giornata complicata per i lombardi che hanno dovuto fare i conti con il forte vento, che ha soffiato su tutta la Regione. Anche Stefano Pioli e la sua squadra ne hanno pagato le conseguenze: il Milan, infatti, come appreso dalla redazione, non ha potuto allenarsi in mattinata sui campi di Milanello. I giocatori hanno, così, svolto solo una sessione di lavoro in palestra.

Il ricordo e la gioia per il derby vinto, in rimonta, è ancora vivo nei cuori dei tifosi e in quello dei calciatori ma c’è da pensare alla Coppa Italia. Mercoledì a San Siro arriva la Lazio di Maurizio Sarri, per un match valevole per i quarti di finale. Un match da dentro o fuori: in palio c’è una semifinale, che potrebbe opporre il Diavolo, ancora una volta all’Inter, che deve vedersela con la Roma di Mourinho.

Milan, Rebic verso il totale recupero

La giornata di oggi sarebbe stata importante per conoscere i progressi di Ante Rebic. L’attaccante croato, come raccolto, ieri si è allenato in parte col gruppo. Confermando che il problema alla caviglia, che lo ha costretto a saltare l’Inter, era superabile in poco tempo. Non è da escludere, dunque, che il croato torni tra i convocati già per la partita contro i biancocelesti di mercoledì.

Sarebbe un recupero importante, anche per far tirare il fiato a Olivier Giroud, candidato a giocare titolare sia contro la Lazio che contro la Sampdoria. Ibrahimovic, infatti, lavora duro in palestra ma l’infiammazione al tendine d’Achille non lo ha ancora abbandonato. Con i recuperi dei due attaccanti e quello di Tomori, chiamato a ritrovare la forma migliore, dopo il Covid-19 e l’operazione al menisco, Pioli potrà finalmente contare su tutta la rosa, a parte chiaramente Simon Kjaer.

Il derby ha dato speranza al Milan, che può continuare a credere nello Scudetto. Resta difficile ma il prossimo weekend, con Napoli-Inter e Atalanta-Juventus, i rossoneri, impegnati a San Siro, contro la Sampdoria, è chiamata a guadagnare punti sulle avversarie, che inevitabilmente perderanno punti per strada.