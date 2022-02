Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Roma

Dimenticare la sconfitta di sabato nel derby contro il Milan diventa un imperativo per Simone Inzaghi e la sua Inter. Per cercare di non compromettere una stagione fin qui oltremodo positiva, il tecnico nerazzurro dovrà essere bravo a trasmettere ai suoi ragazzi la giusta energia per rimettersi sui binari giusti.

Inzaghi, alla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia che vedrà l’Inter contro la Roma, ha fatto chiarezza ai microfoni di ‘Sportmediaset’ in merito alle critiche che hanno coinvolto la panchina nerazzurra, dopo i cambi poco efficaci effettuati nel derby appena prima della tormenta Giroud: “Ho la fortuna di avere una squadra forte e competitiva. Dall’inizio dell’anno ad oggi chi per 15, 30, 45 o 90 minuti, tutti mi hanno sempre dimostrato che ho avuto da loro sempre grande disponibilità”.

Sulla rimonta del Milan, invece, Inzaghi ha lasciato intendere di aver superato la delusione per il risultato finale e di essere già rivolto alla Roma: “Veniamo da una brutta sconfitta, dobbiamo essere bravi e razionali a sapere che è successo ma dobbiamo tenerci bene in mente quello che di bello abbiamo fatto fino ad ora perché dobbiamo continuare su quello che abbiamo fatto in questi primi sei mesi”.

Inter-Roma, Inzaghi sui giallorossi: “Non meritavano il pareggio con il Genoa”

LA COMPETIZIONE – “La Coppa Italia è un obiettivo molto importante per noi, deve essere nel DNA dell’Inter. Adesso siamo nei quarti di finale, abbiamo questa partita importante domani. Sappiamo che con due passaggi diretti dopo l’Empoli e la partita di domani, che sarà molto difficile, si ha la possibilità di arrivare in semifinale velocemente”.

L’AVVERSARIO – “Domani incontriamo una squadra forte, che può battere qualsiasi avversario sempre. Hanno tantissimi giocatori di qualità, un grandissimo allenatore come Mourinho e noi dovremmo essere bravi ad avere quella voglia di rivalsa dopo un derby perso immeritatamente, però sappiamo che il calcio è fatto di episodi. Anche la Roma non sarà contenta perché arriva da un pareggio interno contro il Genoa sicuramente immeritato. Ci sentiamo sempre a casa con i nostri tifosi. Domani è un turno infrasettimanale ma sappiamo che ci saranno e che cercheranno di trascinarci come hanno fatto dall’inizio dell’anno ad oggi, quindi speriamo di regalare loro una qualificazione”.

Antonio Siragusano