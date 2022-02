Inter, apprensione sulle condizioni di Perisic | Come sta il croato

Ivan Perisic aveva chiesto il cambio a Simone Inzaghi nel corso della ripresa di Inter-Milan

E’ un’Inter da rimontare quella di Simone Inzaghi. La rimonta del Milan nel derby rischia di lasciare ferite profonde in una fase delicata della stagione. Perché i nerazzurri in campionato non vivevano un momento così complicato dal match di andata contro il Napoli, quando sotto di 0-1 trovarono le forze per rimontare gli azzurri e rilanciarsi verso il vertice della classifica. Da Napoli a Napoli verrebbe da dire, visto che sabato pomeriggio al Maradona si giocherà una partita che può valere una buona fetta di scudetto.

Ma prima c’è la Roma, domani sera a San Siro per i quarti di finale di Coppa Italia. Una partita dalla valenza doppia, che sancirà il ritorno di José Mourinho per la prima volta da avversario nerazzurro nel tempio in cui tutto ha vinto. Sarà una partita dalle mille emozioni, per i tifosi e per il portoghese, che oltre ai ricordi del Triplete avrà da smaltire la rabbia dell’ultimo pareggio dell’Olimpico contro il Genoa e le polemiche scatenate dalla rete di Nicolò Zaniolo cancellata dal Var.

Inter-Roma, le ultime sull’infortunio di Ivan Perisic

Un calendario fittissimo che obbliga Simone Inzaghi a metter mano alle rotazioni, sebbene il calo che la squadra proprio con i cambi ha accusato negli ultimi 20 minuti del derby.

Dentro lo spogliatoio nerazzurro, però, c’è chi ha lasciato in apprensione il tecnico piacentino nelle ultime ore: l’uomo che contro il Milan aveva illuso la fuga momentanea e che contro il Napoli all’andata aveva timbrato la rete del definitivo sorpasso. E’ Ivan Perisic, forse l’uomo del momento in casa Inter. Ma non c’è più da sorprendersi: il croato quest’anno quasi mai è andato sotto la sufficienza e lo scorso sabato ha infiammato con le sue sgambate il nuovissimo manto erboso di San Siro.

Robin Gosens è avvisato: rubare il posto da titolare al 14 nerazzurro non sarà impresa facile. Anche se il tedesco, arrivato nel mercato di riparazione, potrebbe diventare padrone della fascia sinistra dalla prossima stagione, qualora Perisic non rinnovasse entro giugno. Ma questo è un capitolo ancora aperto, come sottolineato da Beppe Marotta nel pre-partita del derby della Madonnina.

Tornando alle condizioni del croato, uscito per crampi quando il risultato vedeva ancora l’Inter in vantaggio sui cugini, sono arrivate solamente rassicurazioni da parte dello staff medico. In vista di domani sera, in via del tutto precauzionale, potrebbe iniziare dalla panchina, ma comunque ci sarà e potrà anche essere impiegato a partita in corso. Al suo posto, vista l’assenza di Gosens che non vedrà il campo prima di fine febbraio, tornerà dal primo minuto Federico Dimarco. L’esterno interista è stato indicato come uno dei principali artefici del calo di tensione verificatosi nei 3 minuti infernali che hanno scatenato la doppietta di Olivier Giroud. Un black-out a tinte nerazzurre che è costato il derby e che ha riaperto in maniera appassionante il discorso scudetto.

Scudetto che sabato prossimo farà tappa al Maradona e che Ivan il Terribile Perisic non si perderebbe per nulla al mondo.

Antonio Siragusano