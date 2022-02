Bordata post Derby: “L’Inter non è la più forte del campionato”

Dopo la sconfitta subita contro il Milan, arriva anche la frecciatina del grande ex: “L’Inter sta overperformando grazie ad Inzaghi”

Perdere il Derby della Madunina con quelle modalità potrebbe avere degli strascichi sulla stagione dei nerazzurri, che dovranno rispondere subito contro il Napoli.

La sconfitta subita dai rivali cittadini è di quelle che fanno male a lungo: una partita dominata per larghi tratti e poi, in un attimo, persa a causa della doppietta di Olivier Giroud. Una cattiva gestione del vantaggio e della gara, che ha portato alla debacle nella stra-cittadina. Oltre al verdetto del campo, poi, arriva anche la bordata del grande ex per l’Inter: serve subito una grande risposta contro i partenopei settimana prossima.

Derby pesante, Bergomi: “L’Inter non è la più forte del campionato”

Nell’analizzare il weekend di Serie A che si è appena concluso, Beppe Bergomi ha rivelato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Io vado controcorrente e dico che l’Inter è un’ottima squadra ma non è la più forte del campionato, che sta overperformando grazie al super lavoro di Inzaghi“. I grandi risultati dei nerazzurri in stagione, quindi, non sarebbero merito della dirigenza e della bontà della rosa, ma del lavoro svolto dall’ex tecnico della Lazio.

L’ex capitano nerazzurro, sul tema, aggiunge: “In questa fase di stagione stanno venendo fuori i limiti della rosa, nella quale manca quel giocatore lì che l’anno scorso avevi“. Un riferimento chiaro a Romelu Lukaku, che sta avendo delle difficoltà col Chelsea, ma che l’anno scorso era spesso la soluzione nei momenti di difficoltà della squadra meneghina. Riguardo alla stracittadina e al futuro del campionato, poi, Bergomi avverte: “So benissimo che perdere il derby è dura, i ragazzi devono essere bravi a farsi scivolare addosso questa sconfitta altrimenti entri in vortice negativo e il calendario non te lo permette.”