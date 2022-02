DIRETTA Serie A, Salernitana-Spezia | Segui la cronaca LIVE

Si chiude la lunghissima ventiquattresima giornata del campionato di Serie A con la sfida salvezza tra la Salernitana e lo Spezia

La rinnovatissima Salernitana, uscita completamente rivoluzionata dal calciomercato di gennaio, ospita, per il monday night della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, lo Spezia.

Per i granata di Stefano Colantuono, desolatamente all’ultimo posto in classifica con 10 punti e una partita da recuperare, si tratta quasi di un’ultima spiaggia per tentare quella che sarebbe una clamorosa rimonta salvezza. Di contro, però, si troveranno i liguri di Thiago Motta che arrivano all’appuntamento dopo tre vittorie consecutive, quattro nelle ultime cinque partite, di cui due ottenute su campi importanti come quello del Napoli e del Milan. Dunque, non il più semplice degli avversari. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Arechi’ di Salerno.

FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-SPEZIA

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; Kastanos, Radovanoci, L. Coulibaly; Verdi, Mousset, Ribery. All. Colantuono

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Sala; Gyasi, Verde, Manaj. All. Motta

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 53, Milan 52, Napoli 52, Juventus 45, Atalanta* 43, Lazio 39, Roma 39, Fiorentina* 36, Verona 33, Torino* 32, Empoli 29, Sassuolo 29, Bologna* 28, Udinese* 27, Spezia* 25, Sampdoria 23, Cagliari 20, Venezia* 18, Genoa 14, Salernitana** 10.

*una partita in meno

**due partite in meno