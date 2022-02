Coppa Italia, da Inter-Roma e Milan-Lazio: gli arbitri dei quarti di finale

Altra settimana caldissima in campo per la Serie A, impegnata stavolta in Coppa Italia: ecco gli arbitri dei quarti di finale

La stagione è rientrata nel vivo con la ripresa del campionato e tanti risultati clamorosi e importantissimi che hanno rimesso in gioco molti dei traguardi. A partire ovviamente dalla rimonta del Milan nel derby con l’Inter, abbinata alla vittoria del Napoli a Venezia. In zona Champions il ko dell’Atalanta in casa col Cagliari e il sorpasso della Juventus, nella zona Europa League lo stop della Roma e la netta vittoria della Lazio nello scontro diretto con la Fiorentina.

La quinta giornata di ritorno ha inaugurato un febbraio caldissimo per tutte le big del campionato, impegnate ora anche nelle coppe. Questa settimana infatti scende in campo la Coppa Italia con i big match dei quarti di finale. Domani sera la supersfida Inter-Roma, mercoledì Milan-Lazio e giovedì la doppietta Atalanta-Fiorentina e Juventus-Sassuolo. L’AIA ha reso note le designazioni degli arbitri per le partite che valgono in gara secca le semifinali. Nella settimana che porterà a Napoli-Inter e Atalanta-Juventus, prima degli scontri delle coppe europee.

Coppa Italia, Inter-Roma a Di Bello: gli arbitri dei quarti di finale

Inter-Roma, serata del ritorno di Mourinho nella ‘San Siro’ nerazzurra, sarà diretta dall’arbitro Di Bello, con Galetto e Vecchi assistenti, Gariglio IV Uomo e la coppia Pairetto-Preti al Var. Mercoledì sera altro big match al Meazza stavolta tra Milan e Lazio: a dirigere sarà Sozza, con Tolfo e Vono assistenti e Massa al Var. Giovedì invece doppio appuntamento: alle 18 Fabbri arbitrerà Atalanta-Fiorentina (il Var sarà Guida). Alle 21 in campo Juventus-Sassuolo: dirigerà Marinelli, con Nasca al Var (lo stesso di Roma-Genoa e del gol annullato a Zaniolo). Di seguito le designazioni complete:

INTER – ROMA Martedì 08/02 h. 21.00

DI BELLO

GALETTO – VECCHI

IV: GARIGLIO

VAR: PAIRETTO

AVAR: PRETI

MILAN – LAZIO Mercoledì 09/02 h. 21.00

SOZZA

TOLFO – VONO

IV: COSSO

VAR: MASSA

AVAR: BINDONI

ATALANTA – FIORENTINA Giovedì 10/02 h. 18.00

FABBRI

MONDIN – COLAROSSI

IV: COLOMBO

VAR: GUIDA

AVAR: PERETTI

JUVENTUS – SASSUOLO Giovedì 10/02 h. 21.00

MARINELLI

PAGANESSI – ROCCA

IV: MIELE G.

VAR: NASCA

AVAR: LO CICERO