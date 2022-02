In casa Milan arriva la brutta notizia su Zlatan Ibrahimovic, alle prese con infortuni e alcuni dubbi di calciomercato sul suo futuro

Il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic slitta ancora. Il problema al tendine, valutato inizialmente di poco conto dopo la sostituzione alla mezz’ora di Milan-Juve, si è rivelato invece più serio. Sabato pomeriggio lo svedese ha saltato il derby vinto contro l’Inter e lo stesso dovrebbe fare nei prossimi impegni ravvicinati. Intanto, si confermano i dubbi sul suo futuro.

Sabato, riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, Ibrahimovic ha lavorato ancora a parte in palestra. Ogni giorno che passa, però, è l’occasione per aggiornare le valutazioni e spostare un po’ più in là la data del rientro. Il bomber 40enne non ci sarà mercoledì in Coppa Italia contro la Lazio e probabilmente salterà anche Milan-Sampdoria di domenica 13 febbraio. Ulteriori valutazioni si ripeteranno in settimana ma al momento pare difficile ipotizzare che nel prossimo weekend sia arruolabile. Resta dunque da capire quando potrà tornare disponibile, forse sabato 19 contro la Salernitana.

Calciomercato Milan, infortuni e dubbi: le ultime sul futuro di Ibrahimovic

Intanto, sabato pomeriggio, parlando del futuro di Ibrahimovic, Paolo Maldini si è espresso in modo chiaro: “C’è un discorso aperto, lui è una persona molto indipendente e sa la sua situazione. Se lui non si sentirà in grado di andare avanti sarà il primo a dire ‘smetto’. In questo momento lui se la sente di continuare, c’è un bel rapporto con lui”.

Nonostante i molteplici problemi fisici, anche quest’anno Ibrahimovic si è rivelato importante per il Milan. Tra Serie A e Champions League, infatti, nella stagione in corso ha contribuito con 8 gol e 2 assist in 19 presenze totali. Sul suo destino potrebbero però pesare i tanti infortuni, l’ultimo dei quali resta ancora da quantificare.