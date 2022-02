Atalanta-Juventus, tegola pesante: rischia quattro mesi di stop

Brutte notizie in vista della sfida tra Atalanta e Juventus di domenica prossima: rischia uno stop di quattro mesi, i dettagli

Una batosta che potrebbe condizionare il resto della stagione. Per l’Atalanta di Gasperini l’inizio del 2022 si conferma nero: i bergamaschi perdono Duvan Zapata in vista dello scontro diretto di domenica contro la Juventus ma, quel che è peggio, rischiano di dover rinunciare al colombiano anche per il resto della stagione.

Infortunatosi nella sfida contro il Cagliari, dopo essere tornato a disposizione per la prima volta nel 2022, Zapata è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo 14 minuti disputati. I primi accertamenti effettuati non promettono niente di buono: per il calciatore si teme il distacco del tendine dell’adduttore.

Domani saranno effettuati nuovi esami che definiranno nel dettaglio la prognosi e i tempi di recupero. Dovessero arrivare conferme a quel che si è appurato quest’oggi, Gasperini perderebbe Zapata per circa quattro mesi. Il colombiano sarebbe costretto ad operarsi e a dare forfait praticamente per il resto della stagione.

Calciomercato Atalanta, forfait Zapata: si pensa ad uno svincolato

Una mazzata per l’Atalanta che già è costretta a rinunciare a Ilicic. Nel caso di operazione, non si esclude neanche un ritorno sul mercato alla ricerca di uno svincolato per la parte finale di stagione. Tra i nomi sul mercato ci sono, ad esempio, Diego Costa (vicino alla Salernitana a gennaio) e Graziano Pellè.