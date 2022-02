Serie A, l’Atalanta crolla contro il Cagliari: Gaston Pereiro show

Brutta prestazione dell’Atalantain casa contro il Cagliari: gli uomini di Gasperini vengono sconfitti 1-2, doppietta di Gaston Pereiro

Non poteva ripartire peggio l’Atalanta di Gasperini dopo la sosta. La ‘Dea’ è crollata in casa contro il Cagliari nel lunch match della domenica valido per la 24esimo giornata di Serie A. La gara è letteralmente esplosa nel secondo tempo e si è chiusa sul risultato di 1-2 a favore degli uomini di Mazzarri.

Grande protagonista del successo sardo Gaston Pereiro, che trova la rete del vantaggio al minuto 50 dopo un traversone basso di Dalbert. Successivamente l’uruguaiano lasciato in solitudine viene travolto fuori area da Musso, poi espulso dal direttore di gara per chiara occasione da gol. Un quarto d’ora più tardi i bergamaschi guidati da Gasperini trovano il pareggio con Palomino. Ma bastano solo quattro minuti agli ospiti per riportarsi avanti con la doppietta di Gaston Pereriro.

Serie A, Atalanta-Cagliari 1-2: tabellino e classifica

Oltre al danno anche la doppia beffa per l’Atalanta in un pomeriggio nero. Musso salterà sicuramente la Juventus il turno e insieme a lui anche Zapata potrebbe non esserci. Il colombiano è uscito durante la ripresa per infortunio e c’è ansia per le sue condizioni. In caso di vittoria stasera contro il Verona, inoltre, la ‘Vecchia Signora’ si prenderebbe il quarto posto scavalcando la ‘Dea’. Prova fantastica, invece, per il Cagliari, che si toglie momentaneamente per la prima volta dalla zona retrocessione.

Atalanta-Cagliari 1-2: 50′ e 68′ Gaston Pereiro (C), 64′ Palomino (A)

NOTE: Ammoniti: 24′ Dalbert (C), 35′ Grassi (C), 61′ Zappacosta (A), 63′ Deiola (C), 90′ Cragno (C), 90+2′ Goldaniga (C)

Espulsi: 52′ Musso (A)

CLASSIFICA Serie A: Inter* 53, Milan 52, Napoli* 49, Atalanta* 43, Juventus* 42, Lazio 39, Roma 39, Fiorentina* 36, Hellas Verona* 33, Torino** 32, Sassuolo* 29, Empoli* 29, Bologna** 27, Spezia* 25, Udinese** 24, Sampdoria* 20, Cagliari 20, Venezia** 18, Genoa 14, Salernitana** 10

*Una partita in meno

** Due partite in meno