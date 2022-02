Sensi rinasce, Giampaolo ‘punge’ l’Inter: “Non può farlo, mai nella vita”

Stefano Sensi oggi è stato grande protagonista nella vittoria della Sampdoria contro il Sassuolo. Non manca una piccola puntualizzazione di Giampaolo

La Sampdoria rinasce, dopo il ritorno di Marco Giampaolo in panchina. Il tecnico dopo la sosta mostra i frutti del lavoro effettuato e guida i suoi alla vittoria contro il Sassuolo, con l’ampio punteggio di 4-0.

Grande protagonista, oltre ad Antonio Candreva, è Stefano Sensi. Il centrocampista, appena arrivato dall’Inter, ha realizzato un bel gol e mostrato giocate di alto livello che hanno fatto girare al meglio la squadra. Giampaolo ha parlato nel postpartita delle sue qualità ai microfoni di ‘DAZN’, anche con una piccola critica all’Inter per quanto riguarda il ruolo del centrocampista: “Sensi un giocatore straordinario, vede la giocata prima degli altri. Ma nella vita non può fare la mezzala, è un ruolo che lo andrebbe a prosciugare. La sua posizione è il trequartista e oggi si è comportato da fenomeno”.

Sampdoria, le parole di Sensi dopo l’ottima prestazione

E nel postpartita sono arrivate anche le parole di Sensi, a certificare l’amore con la Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni: “Oggi grande prestazione, per me e per la squadra. Ho voluto fortemente il trasferimento a Genova, penso che la Sampdoria possa essere finalmente la mia rampa di lancio”. E spunta un retroscena sull’operazione: “Anche Mancini ha avuto un ruolo fondamentale nella mia scelta. Volevo giocare e prima non me ne veniva data l’occasione. Ora prendiamoci la salvezza, il prossimo anno si vedrà”.