Gasperini e il derby Inter-Milan: “Non mi ha fatto piacere…”

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato pochi minuti prima del match col Cagliari: il suo commento anche sul derby tra Inter e Milan

Con il calciomercato di gennaio, in questo weekend inizia senza dubbio un altro campionato. La Juventus ovviamente vuole piazzare lo sprint per trovare la Champions e scalzare una delle squadre davanti. La prima nel mirino è l’Atalanta, a un solo punto di vantaggio sui bianconeri, anche se con una partita ancora da recuperare col Torino.

Dopo due pareggi di fila, complici anche le tante assenze tra Covid e infortuni, la squadra di Gasperini cerca di tenere a distanza la Juventus nel match in casa contro il Cagliari. Nella sfida delle 12.30 la Dea cerca di tornare alla vittoria al cospetto di una squadra in fiducia e reduce da un buon periodo: “Ci sono tante partite, daranno una bella spinta perché sono importanti per campionato, Coppa Italia ed Europa League. La stagione inizia a diventare importante e le partite diventano decisive. In casa ci sono mancati punti che ci avrebbero dato una classifica migliore e nel girone di ritorno vogliamo recuperare un miglior rendimento”.

Atalanta-Cagliari, Gasperini sul derby Inter-Milan: “Mi fa piacere se vinciamo noi”

Prima della sfida tra Atalanta e Cagliari, con i sardi che però hanno grandissimi problemi soprattutto in attacco, Gasperini ha parlato a ‘Sky Sport’, dicendo la sua anche sul Derby della Madonnina di ieri sera. Lo scontro tra Inter e Milan interessava anche la Dea in qualche modo, per la corsa ai primi quattro posti: “Se ci ha fatto piacere il risultato? No, il piacere lo abbiamo se vinciamo oggi. Questo è il percorso che dobbiamo pensare di poter fare, facendo una striscia di risultati importante che ci permetta di essere forti. Queste due settimane sono state atipiche, abbiamo recuperato alcuni elementi e ci presentiamo a questo periodo con la rosa quasi al completo. E questo ci dà fiducia”.

E sul campionato in generale il tecnico dei nerazzurri ha aggiunto: “È molto aperto a tutte, anche alla Fiorentina e le romane. Con tre punti tutte possono risalire e perdere posizioni, la classifica è significativa dopo una ventina di partite però noi dobbiamo pensare al nostro percorso”.