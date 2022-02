Effetto Vlahovic anche su Dybala | Ora attende il rinnovo con la Juve

Alla prima di Dusa Vlahovic è apparso subito evidente il feeling con Dybala: ora la ‘Joya’ attende il rinnovo con la Juventus

È subito grande festa per i nuovi innesti bianconeri, che hanno trovato i gol e il quarto posto in classifica: l’entusiasmo contagia anche la ‘Joya’.

Nella prima firma di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus c’è anche lo zampino di Paulo Dybala, che ha vestito i panni dell’uomo assist per il nuovo centravanti bianconero. Ripagate immediatamente le grandi aspettative sul possibile affiatamento della coppia formata dal ’10’ e dal ‘7’: assist e gol. Nell’esultanza di Vlahovic, poi, la dedica è apparsa altrettanto evidente. L’attaccante serbo ha mimato la ‘Dybala-mask’, dopo aver abbracciato il compagno di reparto argentino: ora si attende solo il rinnovo della ‘Joya’.

Calciomercato Juventus, effetto Vlahovic | Il rinnovo la soluzione migliore per Dybala

Uno degli aspetti più positivi del match della Juventus contro il Verona è rappresentato da Paulo Dybala e, in particolare, dall’entusiasmo che ha mostrato in campo. L’argentino è sembrato avere subito un grande feeling con Dusan Vlahovic, come dimostrato anche dal malumore al momento del cambio. Il numero ’10’ avrebbe voluto restare ancora in campo, per trovare un altro gol al fianco del nuovo compagno di reparto. Insomma, ottimi segnali per Massimiliano Allegri che adesso attende novità sul rinnovo.

Come raccontato nei mesi scorsi su queste pagine, la volontà di Dybala resta quella di rinnovare con la Juventus. Un sentimento che potrebbe essere cresciuto a dismisura con l’arrivo di Vlahovic, considerato il compagno di reparto ideale per un talento come quello dell’argentino. Ora Torino potrebbe essere considerato il miglior posto possibile dove esprimersi da Dybala, che potrebbe formare una coppia d’attacco iconica con l’ex Fiorentina. Non solo l’argentino è apparso rinfrancato dall’arrivo di Vlahovic, ma anche Alvaro Morata è stato autore di una prestazione straordinaria: la standing-ovation dello Stadium ne è la dimostrazione plastica. Il tridente bianconero messo in campo da Allegri ha funzionato subito, dando ottime sensazioni e delle indicazioni importanti anche in chiave mercato.