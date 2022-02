Juventus, arriva la svolta per il futuro di Dybala: decisione presa

Continua a tenere banco la questione legata al rinnovo di contratto di Paulo Dybala in casa Juventus: arriva la svolta, scelto il futuro

L’entusiasmo attuale in casa Juventus non si vedeva da diverso tempo. La prima parte di stagione è stata tutt’altro che esaltante, soprattutto in Serie A. Numerosi gli scivoloni raccolti dalla ‘Vecchia Signora’ in campionato e anche quando vinceva raramente convinceva. Uno dei problemi maggiore è stata la produttività del reparto offensivo in termini di gol.

Ci si aspetta che Dusan Vlahovic, in questo senso, possa dare fin da subito un cambio di marcia. Il bomber serbo è pronto a prendersi la scena ai piani alti del calcio italiano e non solo. Stasera il debutto all’Allianz Stadium con la maglia bianconera contro l’insidioso Verona di Tudor. Il calciomercato di gennaio, considerando anche il colpo Zakaria a centrocampo, è stato molto più positivo del previsto. Restano, però, delle questioni di cui occuparsi da qui ai prossimi mesi. Su tutte il rinnovo di Paulo Dybala: come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, la Juventus ha bloccato il prolungamento della ‘Joya’ rimandandolo a febbraio, nonostante ci fosse già un accordo di massima sulla base di 10 milioni di euro netti bonus compresi.

Calciomercato Juventus, svolta Dybala: scelto il futuro

La Juventus, dal canto suo, non sembra più intenzionata a garantire al classe ’93 la cifra citata. Dettaglio che ha infastidito abbastanza Dybala: si aspettava tutt’altro trattamento da parte della sua società (a cominciare dalle parole di Arrivabene) e la tensione tra i protagonisti della vicenda si taglia a fette al momento. Ma l’ex Palermo avrebbe le idee chiare per il futuro.

Come riferisce ’90min.com’, il suo entourage starebbe offrendo le prestazioni del proprio assistito in Premier League, la soluzione preferita dell’attaccante. In Inghilterra ci sarebbero cinque opzioni di prima fascia, quali United, City, Liverpool, Arsenal e Chelsea. In caso di abbandono della nave, dunque, sarebbe la Premier la destinazione più probabile e lì non avrebbe la minima difficoltà a trovare un club che lo accontenti in termini economici. Dybala, comunque, tiene ancora aperto uno spiraglio per il rinnovo, ma più passano i giorni e più aumenta la sensazione che assisteremo ad una dolorosa separazione a parametro zero.